韓國瑜提重啟核四　管碧玲驚恐：國政記者會變核電佈道大會

▲民進黨立法院黨團召開「能源向前看，不要向後轉，核電推銷員，怎麼當總統！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020，而他22日與其國政顧問團在臉書直播，主要內容提到重啟核四、能源願景，並提出了5個政策主張。對此，民進黨立法院黨團22日下午召開記者會，黨團幹事長管碧玲表示，她聽完後感到「失望驚恐」，針對韓國瑜的能源政策她也提出了「二大失格」、「三大欺騙」與「三大抄襲」。

韓國瑜與張善政22日中午於臉書開直播公布能源政見，韓國瑜主張在「安全無虞、人民同意」的條件下支持重啟核四，並親自簽署公投連署書；至於核廢料問題，張善政說，並非不能處理，而是民進黨不處理。

管碧玲表示，聽完韓國瑜的國政記者會只有四個字，就是「失望驚恐」。她質疑，為什麼韓國瑜作為一個總統候選人，可以失格到這麼嚴重的地步？另一個驚恐則是張善政，竟然從國家資訊長退步成「核電推銷廠長」，這是多大的退步？

管碧玲批評，能源政策已經不是國政記者會，反倒是變成「核電佈道大會」，只聽到核電政策，卻沒有整體能源政策，韓國瑜感覺變成了核電推銷員，張善政還聲稱核廢料「送出國就沒了」，還大方簽署重啟核電聲明，管碧玲質疑，「這不是核電推銷員，那什麼才是」？

管碧玲痛批，韓國瑜作為總統候選人，除了把第一場國政記者會變成佈道大會是重大失格，竟然還聲稱要減少跨域供電挑起區域對抗，用「南電不北送」、「中電不北送」要逼北部自己吞下核四廠，把台灣作為一體的電力調度簡化成南北對抗，難道作為總統個縣市不都是你的人民嗎？

▲民進黨立委葉宜津。（圖／記者屠惠剛攝）



立委葉宜津則說，稍微有點常識就知道，現在全世界都是傾向「自己製造的垃圾自己處理」，已經是全世界都知道的事，在2015年國民黨執政時代的「核子燃料國外再處理計畫」，就已經停止招標運送到國外，理由是20年後做完處理還是要再運回台灣，但台灣根本沒有辦法處理，因此這是欺騙。

葉宜津還提到，台灣的幅員不大但非常寶貴，早就已經建置了讓其他國家羨慕的全島饋線，甚至還有兩條以上，結果韓國瑜要選總統竟然發動區域對抗，實在讓人匪夷所思，強調這不是總統候選人應該要做的事。

此外，韓國瑜主張2035年供電要達到50%再生能源及50%燃煤及天然氣，但葉宜津質疑，現在台灣核電配比才佔10%，就算民進黨努力達到20%的綠電，加上現有10%的核電總共也才30%，難道剩下的20%要繼續蓋核五、六、七、八嗎？她要求韓國瑜應該說清楚講明白，否則就是在騙選票。

立委陳亭妃也說，很遺憾看到韓國瑜先是打臉馬英九政府，接著再抄襲蔡英文政府。她提到，電動車補助是蔡英文政府一直在推動的，鍋爐補助更可笑，民進黨政府推動的大計畫也已經在做，至於韓國瑜主張要減煤，民進黨政府2025非核家園就是希望燃煤占比能夠從現行的46%降到27%，不像韓國瑜信口開河把能源政策胡搞一通，更遺憾他的國政顧問還給他這麼錯誤的訊息，呼籲他好好讀書、把民進黨的政策好好讀一遍再提出自己的國政報告，這樣才不會鬧笑話。

最後管碧玲也補充，她對張善政感到最失望，一出場就顯現想要從去年的公投謀取政治利益，用欺騙來推銷核四，「被土條綁架到這個地步，我不太能接受」，她除了感到痛心，還是要向張善政喊話「你不能墮落、退步到這個地步」。

▼民進黨立法院黨團召開「能源向前看，不要向後轉，核電推銷員，怎麼當總統！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

