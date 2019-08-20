陳亭妃促成地方認養鹽水溪堤防　樹立公私協力維護家園典範

▲台南市鹽水溪堤防雜草叢生，在立委陳亭妃的爭取促成下，多位里長響應認養鹽水溪堤防，並與水利署第六河川局長邱忠川完成簽約儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水溪堤防雜草叢生，幸有沿線熱心里長動員志工清理維護，為獎勵志工們的辛勞，在立委陳亭妃的爭取促成下，多位里長響應認養鹽水溪堤防，8月20日在陳亭妃的見証下，與水利署第六河川局長邱忠川完成簽約儀式。



維護家園總動員，鹽水溪堤防認養簽約儀式8月20日上午在台南市議會舉行，共有安南區安和里長郭榮珍、海南里長陳金魚、國安里長吳清標、海西里長吳威誠、海東里長郭東勛到場簽約認養，5位里長共認養約10公頃堤防，以行動響應更是樹立公私協力的典範。

未來六河局將補助每公頃1年2萬4千元，給地方志工做為購置除草機及餐點飲料之用；陳亭妃表示，補助雖然不多，但也算是對辛苦志工的一種鼓勵，更是宣誓公私協力護家園的重要里程碑，也期待拋磚引玉能有更多地方響應加入鹽水溪堤防認養行列，一起維護友善我們的親水環境。

陳亭妃表示，里長、志工協助清理堤防雜草很辛苦，主管單位六河局應給予補助獎勵，讓地方感受政府對他們辛苦維護家園的重視與肯定。水利署第六河川局長邱忠川表示，感謝地方里長與志工對公部門的協助，未來地方認養堤防，六河局將補助每公頃每年2萬4千元給地方志工做為購置除草機及餐點飲料之用，相信公私協力總動員，一定可以讓我們的家園更宜居。