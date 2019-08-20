　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃促成地方認養鹽水溪堤防　樹立公私協力維護家園典範

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市鹽水溪堤防雜草叢生，在立委陳亭妃的爭取促成下，多位里長響應認養鹽水溪堤防，並與水利署第六河川局長邱忠川完成簽約儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹽水溪堤防雜草叢生，在立委陳亭妃的爭取促成下，多位里長響應認養鹽水溪堤防，並與水利署第六河川局長邱忠川完成簽約儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水溪堤防雜草叢生，幸有沿線熱心里長動員志工清理維護，為獎勵志工們的辛勞，在立委陳亭妃的爭取促成下，多位里長響應認養鹽水溪堤防，8月20日在陳亭妃的見証下，與水利署第六河川局長邱忠川完成簽約儀式。


維護家園總動員，鹽水溪堤防認養簽約儀式8月20日上午在台南市議會舉行，共有安南區安和里長郭榮珍、海南里長陳金魚、國安里長吳清標、海西里長吳威誠、海東里長郭東勛到場簽約認養，5位里長共認養約10公頃堤防，以行動響應更是樹立公私協力的典範。

▲台南市鹽水溪堤防雜草叢生，在立委陳亭妃的爭取促成下，多位里長響應認養鹽水溪堤防，並與水利署第六河川局長邱忠川完成簽約儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未來六河局將補助每公頃1年2萬4千元，給地方志工做為購置除草機及餐點飲料之用；陳亭妃表示，補助雖然不多，但也算是對辛苦志工的一種鼓勵，更是宣誓公私協力護家園的重要里程碑，也期待拋磚引玉能有更多地方響應加入鹽水溪堤防認養行列，一起維護友善我們的親水環境。

陳亭妃表示，里長、志工協助清理堤防雜草很辛苦，主管單位六河局應給予補助獎勵，讓地方感受政府對他們辛苦維護家園的重視與肯定。水利署第六河川局長邱忠川表示，感謝地方里長與志工對公部門的協助，未來地方認養堤防，六河局將補助每公頃每年2萬4千元給地方志工做為購置除草機及餐點飲料之用，相信公私協力總動員，一定可以讓我們的家園更宜居。

ET快訊
具惠善心痛揭離婚原因「是安宰賢外遇」：醉後曖昧多名女子
韓國瑜爆被監控「車到保養廠就知道」　網求：支持一定要告
台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆　竟是「低調大善
泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

關鍵字：陳亭妃,鹽水溪,堤防,家園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

執行署台南分署法拍研習營　法拍入帳40萬餘元

台南木瓜災損慘重　陳亭妃要求農委會儘速啟動天然災害救助

陳亭妃促成地方認養鹽水溪堤防　樹立公私協力維護家園典範

鳳飛飛生日快樂！　桃捷限時抽《流水年華》一日票組

大貨車司機忘收吊臂　勾斷電線拉倒2根電桿

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒批：教育部是在輔選嗎？

黃偉哲出席台南市校長會議　透過有感作為邁向優質教育

台南市議會開放假日廣場借用　郭信良：試辦到年底

台南市議長郭信良歡度生日　祈願持續為大台南市民謀取福祉

豪雨不斷百香果滿地落菓損逾6成！　埔里農民苦不堪言！

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

執行署台南分署法拍研習營　法拍入帳40萬餘元

台南木瓜災損慘重　陳亭妃要求農委會儘速啟動天然災害救助

陳亭妃促成地方認養鹽水溪堤防　樹立公私協力維護家園典範

鳳飛飛生日快樂！　桃捷限時抽《流水年華》一日票組

大貨車司機忘收吊臂　勾斷電線拉倒2根電桿

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒批：教育部是在輔選嗎？

黃偉哲出席台南市校長會議　透過有感作為邁向優質教育

台南市議會開放假日廣場借用　郭信良：試辦到年底

台南市議長郭信良歡度生日　祈願持續為大台南市民謀取福祉

豪雨不斷百香果滿地落菓損逾6成！　埔里農民苦不堪言！

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

餐廳巧遇亞莉安娜！　吃完飯要帳單…服務員：已經付過了

新生兒出生驚見「無肛症、只剩單腎」　轉診外接即時搶救

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

孟美岐拍戲「被樹枝刮臉」大哭！　網狠酸矯情…粉絲心疼反擊

馬布瑞幫老東家北京首鋼招募林書豪　他加盟有助整個CBA

多喝可減肥還能抗老！溫開水的7大好處　小S、郭雪芙都照做

地方熱門新聞

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

台南市7大土地開發案接續啟動

稽查病媒蚊　二戰水牢意外曝光

台南煙波飯店正式開門迎客

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒..

即／中山站連環車禍！廂型車撞公..

他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將..

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路..

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

墾丁海邊紅旗插不停　水上活動業..

封了4年　五峰旗最上層9/1重..

2019新竹市國際風箏節

屏東農作受損嚴重　周佳琪籲陳其..

更多熱門

相關新聞

陳亭妃、陳怡珍與小小廚師共享烘焙趣

8月是感念父親節的日子，立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，特地與北區文元里吳春美里長合作，8月10日上午舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，邀請網路知名的拉拉老師，一步一步教導小朋友們製作香氣迷人的草莓瑪芬蛋糕，以及白白老師帶領大家說唱跳舞、製作趣味小玩具，整個活動中心都是孩子們的笑聲。

陳亭妃辦理田園工廠輔導說明會

即／男爬堤防梯子墜落　摔傷送醫

山羌殺手轉職　壽山浪犬乖巧護家

連日大雨鹽水溪便道地基掏空

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面