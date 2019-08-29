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廚餘殺手！田中鎮飼養「黑水虻」每月吃光18公噸　彰化縣長大讚

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▲▼田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化廚餘有成。（圖／翻攝彰化縣政府官網）

▲田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化廚餘有成。（圖／翻攝彰化縣政府官網，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

為了解決因非洲豬瘟所帶來的廚餘問題，彰化縣田中鎮公所清潔隊率全縣之先，飼養黑水虻（黑色士兵）去化廚餘，28日在田中鎮公所舉行「黑水虻」廚餘去化成果發表會，彰化縣長王惠美說，一般公部門很多都是過去怎麼做，現在就怎麼做，看到洪鎮長及清潔隊的用心，率先有創新作為，還透過循環再利用的概念，產生很多經濟效益，可做為彰化縣的典範。

王惠美說，過去廚餘通常都是由清潔隊回收之後進到養豬場提供給養豬戶使用，但自從非洲豬瘟問題出現後，政府鼓勵用飼料飼養而非廚餘飼養豬隻，導致很多鄉鎮廚餘沒有地方處理，這次看到田中鎮清潔隊把循環再利用的概念帶到廚餘上，讓廚餘瀝乾了之後透過黑水虻進行分解，產生更多樣有價值的東西，如作為有機肥等，甚至可用於面膜的用途上、製作蟲乾等，創造出雙贏。

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▲▼田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化廚餘有成。（圖／翻攝彰化縣政府官網）

田中鎮鎮長洪麗娜表示，環保是時代的潮流，為了解決廚餘的問題，公所有了新的想法與創新，用環保與生態的方式來解決廚餘的問題，她與鎮公所清潔隊的隊員們因為好奇和興趣共同進行飼養黑水虻的試驗，從無到有到有現在的成果，也帶來環保另外一個契機，感謝王縣長的支持及環保局的協助，她也鼓勵清潔隊，因為有他們的衝勁才有這樣的成果。

洪麗娜期望藉由這次機會能夠推廣飼養黑水虻去化廚餘的專題，並希望以後能成為生態生物的教育園區，讓環境教育更生活化，把環境帶向更好的境界，讓生物環環相扣，她希望能擴大層次讓更多的清潔相關單位一起努力，讓彰化縣成為環保、創新的典範。

▲▼田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化廚餘有成。（圖／翻攝彰化縣政府官網）

彰化縣環保局向行政院環境保護署申請並獲得補助今年度廚餘破碎脫水設備及長纖維破碎機等設備計補助金額4800萬元，近日又核定補助項目廚餘清除設備及田尾堆肥廠房擴建工程共計補助金額3500萬元合計8300萬元，未來建置好，彰化縣處理量能將從每月300噸提升至900噸，且未來廚餘會採多元處理方式，配合黑水虻，相信未來可以讓廚餘量大減，減少各項費用的支出。

據悉，黑水虻是一種雙翅目水虻科的腐食性昆蟲，其幼蟲在自然界以廚餘、動物糞便、動植物屍體等腐爛有機物為食，除了可以吃廚餘降低清潔隊的負擔外，蟲卵、蟲蛹、蟲糞、蟲體等都具有經濟價值，在田中鎮公所以及清潔隊的努力下，公所目前每天收受約600公斤廚餘，經脫水後剩大約100公斤廚餘，全量用於養殖黑水虻協助處理。田中鎮每日回收308桶家戶熟廚餘，加總每個月約18.4噸，加以破碎脫水機處理後，餵養黑水虻後，廚餘全吃得精光，也藉此減緩焚化爐的壓力。

▲▼田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化廚餘有成。（圖／翻攝彰化縣政府官網）

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