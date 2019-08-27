接力性侵未成年少女還叫小黃送走　3男堅稱「真的沒做」檢方不信　　

▲3男雖堅稱沒有性侵少女，仍遭檢方起訴。（示意圖／Pixabay）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義去年發生黃、蔡、洪姓三名男子疑似輪流性侵年僅14歲少女一事，事後三人還聘僱計程車將少女送走，事情後經少女跟同學透露後才爆發，少女父親得知後憤而向派出所提告，三男子到場後堅持否認與少女認識。該案因少女及兩名證人和學校輔導老師指證歷歷，加上有員警製作現場圖、相關採證照片以及少女親手描繪的現場圖，檢方認為3名被告說法不可採信，27日依法提起公訴。

黃、蔡、洪姓三名男子到案後否認性侵少女，蔡男更堅稱少女是弟弟國中同學，偶爾會在廟會場合遇到，彼此並不熟絡，也沒有她的聯絡方式，對於少女直指他們性侵，甚至可以畫出現場圖，相關指證讓他們都覺得不可思議，但是「他們真的沒做」，檢方依據被害少女及輔導老師等相關說法，認為3名被告說法違悖常理，將三人依妨害性自主罪嫌提起公訴。

黃男說自己有見過少女但並不熟識，自己當天不在家，更不清楚案發當日少女有沒有去過他的住家，至於少女能清楚把現場格局、空間畫出來提供給警方，他並不了解。洪姓被告也說不認識少女，案發當時他人自己的家，不知道少女到黃男家中。

地檢署起訴書指出，被告蔡、黃、洪三名男子，去年7月1日當天在黃男嘉義縣住家，輪流性侵少女後還聘僱計程車將少女載離現場，因少女事後跟同學聊起不堪回憶，校方得知後隨即知會家長，才讓這起集體性侵案曝了光。