　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞馬遜大火狂燒　復原之路「變絕境」專家透視災區圖：20～30年雨林恐消失！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜森林大火，專家認為恐怕難以恢復原始生態樣貌。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

亞馬遜森林大火持續燃燒，國際對其的重視度日漸增加。日前在法國召開的G7峰會中，各國提出集資6億台幣捐助亞馬遜雨林的重建造林計畫，但針對後續雨林維護，專家卻無奈表示，即便重新復育也可能至少要150～200年，甚至若人為再繼續破壞，很可能在短短20年間就讓亞馬遜雨林消失。

綜合外媒報導，縱使巴西政府尚未正面承認、調查真正的亞馬遜火劫起獲原因，但巴西科學家諾布雷（Carlos Nobre）指出，這場大火並非野火，即使森林大火起火原因有包括氣候因素，但亞馬遜雨林濕度高，人類活動引起的大火較為可能。加上森林火災數量變多，大多也都跟人為因素相關，「倘若再繼續這樣放縱濫伐，亞馬遜地區的森林變成熱帶草原可能只是20～30年的時間而已」。

▲▼巴西亞馬遜叢林大火危機。（圖／路透）

▲亞馬遜野火讓生態面臨浩劫。

巴西國家空間研究員指出，全國際內的大火災，有一半幾乎都在亞馬遜地區。面對亞馬遜雨林的浩劫，G7日前提出金援救災，遭到巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拒絕，但隨後又改口歡迎金源，但該由巴西決定如何運用。

美國邁阿密大學地理與區域研究系教授席瓦（JoseMaria Cardoso da Silva）指出，倘若火災連續發生，亞馬遜雨林恐怕將無法再回到原始的自然條間，甚至變成新的貧瘠植被，最後適者生存物種留下，許多「原始」生態就此滅絕。

亞馬遜當地居民表示，火災很可能與農牧業有關，因為背後都是以火燒方式清理森林，最後開闢為牧場或是農耕地，加上巴西政府放寬企業主、財團進駐開墾，更讓火災案件越來越多。

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飢渴姐斷6年床伴　搭Uber「荷爾蒙沖斷理智線」車震連尬3司機！

她車上找到「不是自己的口紅」　竟讓老公當場淚崩：是我的…我想當女人！

4歲小妹坐機車兜風　下秒遭「風箏線割喉放血」父停車呆看斷頸兒！

他電子菸放口袋　瞬間成「人肉炸彈」胸腔燒焦黑…電池丟進車整台秒燃！

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

亞馬遜大火狂燒　復原之路「變絕境」專家透視災區圖：20～30年雨林恐消失！

曾旅居兩岸…陸天娜支持率僅1%　宣布退出民主黨總統初選

三星李在鎔及朴槿惠命運將揭曉！　「閨密門」終審判決下午1時出爐

一心想破紀錄！「地表最快女車手」沙漠競速車禍亡　享年39歲

指控中國第5代戰機「從F-35偷來的」　美國安顧問：長超像！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

亞馬遜大火狂燒　復原之路「變絕境」專家透視災區圖：20～30年雨林恐消失！

曾旅居兩岸…陸天娜支持率僅1%　宣布退出民主黨總統初選

三星李在鎔及朴槿惠命運將揭曉！　「閨密門」終審判決下午1時出爐

一心想破紀錄！「地表最快女車手」沙漠競速車禍亡　享年39歲

指控中國第5代戰機「從F-35偷來的」　美國安顧問：長超像！

乾裂鹽漠中驚見「清澈天然泳池」　辣妹下水暢遊...絕美畫面曝光！

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

貨幣市場動盪　美財長梅努欽：美國現不打算進場干預！

同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

女駕駛轉彎太緊張錯踩油門撞雞排攤　熱油噴濺老闆娘臉胸

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

香港831遊行及集會　民陣：警方「無明確理由」發反對通知書

健保「AI審查」揪浪費　14萬筆頭部CT竟有4成「恐白做」

國際熱門新聞

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

澳洲網美試穿網購婚紗　全看光光

職棒投手滅門　妻弟作案裸奔被捕

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

自閉童校門口嚇哭　同學一把牽起

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

8樓陽台倒掛金鉤　她下秒墜樓

4歲女童搭車兜風　遭風箏線割喉..

國小女童2個月內遭11國高中男..

連署要美國買下台灣？　網：免費..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

義大利火山爆發　蕈狀雲畫面曝光

美男染筋膜炎　全身25%皮膚剝..

更多熱門

相關新聞

巴西人均收入逾1萬美元　農民砍樹賺錢

亞馬遜雨林大火持續燃燒引起全球關注，各界紛紛探討到底何為「兇手」造成地球之肺的破洞。但巴西卻有一名農夫安德拉德（Aurelio Andrade）無奈表示，砍伐森林是他和其他農夫在這塊土地上唯一的生存之道。

一場亞馬遜大火，能燒出人類與地球的和諧共生嗎？

亞馬遜雨林或在20-30年後消失

廣灑農藥　巴西蜜蜂3個月死5億隻

6億助亞馬遜　巴西想完全掌控錢

關鍵字：

巴西亞馬遜雨林火災

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面