亞馬遜大火狂燒　復原之路「變絕境」專家透視災區圖：20～30年雨林恐消失！

▲亞馬遜森林大火，專家認為恐怕難以恢復原始生態樣貌。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

亞馬遜森林大火持續燃燒，國際對其的重視度日漸增加。日前在法國召開的G7峰會中，各國提出集資6億台幣捐助亞馬遜雨林的重建造林計畫，但針對後續雨林維護，專家卻無奈表示，即便重新復育也可能至少要150～200年，甚至若人為再繼續破壞，很可能在短短20年間就讓亞馬遜雨林消失。

綜合外媒報導，縱使巴西政府尚未正面承認、調查真正的亞馬遜火劫起獲原因，但巴西科學家諾布雷（Carlos Nobre）指出，這場大火並非野火，即使森林大火起火原因有包括氣候因素，但亞馬遜雨林濕度高，人類活動引起的大火較為可能。加上森林火災數量變多，大多也都跟人為因素相關，「倘若再繼續這樣放縱濫伐，亞馬遜地區的森林變成熱帶草原可能只是20～30年的時間而已」。

▲亞馬遜野火讓生態面臨浩劫。

巴西國家空間研究員指出，全國際內的大火災，有一半幾乎都在亞馬遜地區。面對亞馬遜雨林的浩劫，G7日前提出金援救災，遭到巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拒絕，但隨後又改口歡迎金源，但該由巴西決定如何運用。

美國邁阿密大學地理與區域研究系教授席瓦（JoseMaria Cardoso da Silva）指出，倘若火災連續發生，亞馬遜雨林恐怕將無法再回到原始的自然條間，甚至變成新的貧瘠植被，最後適者生存物種留下，許多「原始」生態就此滅絕。

亞馬遜當地居民表示，火災很可能與農牧業有關，因為背後都是以火燒方式清理森林，最後開闢為牧場或是農耕地，加上巴西政府放寬企業主、財團進駐開墾，更讓火災案件越來越多。