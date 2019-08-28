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15歲少女不乖被判「姦刑」！慘遭6男子性侵至昏迷...還剃光髮遊街

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▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

▲15歲少女被指控「行為不檢」而遭判「姦刑」。（示意圖／123RF）

實習記者賴韻如／綜合報導

印度比哈爾邦加耶（Gaya）近日傳出一起超離譜判刑。一名年僅15歲少女因為被村子裡的長老指控「不乖」，認為要好好「調教」一番，於是被判「姦刑」，不僅遭6名男子輪流性侵至昏迷，還剃光頭髮、扒光衣服遊街示眾。

據《印度斯坦時報》報導，這名15歲少女被村子裡的村委會指控「行為不檢」，於是決定好好「調教」她，但沒想到是把她帶到郊區輪流性侵。少女指出，就在本月14日傍晚時她獨自在家附近散步，隨後一輛車突然開過來，裡面的人對她招手，少女原本以為對方要跟她說什麼，便走了過去，沒想到一群男子就這樣把她押上車，接著她的臉就被覆蓋了不知名的布，然後就失去意識。少女表示，醒來的時候，發現自己在阿姨家附近，隨後就有6名長老輪流對她性侵，導致她再度陷入昏迷。

▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（示意圖／Pixabay）

▲少女遭6名男子輪流性侵，導致她再度陷入昏迷。（示意圖／Pixabay）

當少女再次醒來時，發現自己全身赤裸，阿姨得知後急忙趕了過來，幫她把衣服穿上。少女表示，當時長老們威脅她絕對不能報警，否則後果不堪設想。直到一名村民覺得太離譜，才決定將這件事告知少女父母，少女的母親因此找上了村委會談判，沒想到少女卻因此再度遭懲罰，她的頭髮被迫剃光，衣服也被扒光，逼她在村裡遊街示眾。

事情發生過了11天，少女的母親終於決定直接向高等警察署報案。警察局負責人Niranjana Kumari在受訪時表示，目前6名嫌犯都已經被拘捕，警方也將村委會剩下的5名成員帶回警局，懷疑也有共同涉案。目前也已經將少女送去體檢，將在醫療報告出來後再做進一步調查。

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