林佳龍出手！史上首次教長出席道安會報　要改善大學生交通事故率

▲交通部長林佳龍首邀教育部長潘文忠出席道安會報，雙方將共同改善大學生交通事故發生率。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

為加強全國交通安全是推動協調與監督，交通部每月都會召開道路交通安全督導委員會，由各相關部會、地方政府、及產官學界專家參與。本月道安會28日上午召開，由交通部長林佳龍親自主持，據了解，最特別的是教育部長潘文忠也現身，成為史上第一位親自出席道安會的教育部長，兩人也在會中期盼，能好好合作努力，多救一條人命。

交通部官員透露，林佳龍過去主持道安會時，發現許多交通安全的觀念宣導，必須仰賴從小到大的教育，此外，如何透過協助大專院校建構完善的大眾運輸，來改善大學生交通事故的發生率等等，都與教育部的職掌息息相關。潘文忠過去在林佳龍擔任台中市長時，出任台中市副市長，林、潘兩人不僅是舊識，共事時也有十足的交情，因此林佳龍便親自致電潘文忠，邀請他親自出席，一起為道安努力。

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▲林佳龍強調，很多道路安全的文化，需要教育部的協助，希望雙方合作多救一條人命。（圖／記者李毓康攝）

據與會者轉述，林佳龍在會中表示，教育部和交通部「就在旁邊而已」，要合作並不難，很多道路安全的文化，需要教育部的協助，像是日本、德國等國家，道路事故發生率較低，參考他們的經驗也發現，從小到大的家庭及學校教育，扮演了很重要的角色，期盼兩個部可以好好合作努力，多救一條人命就是無限的功德。

而潘文忠則在會中說，今天來開會，「好像以前在開市政會議！」他提到，林佳龍在擔任台中市長任內，就對交通和道安非常重視，親自主持市府道安會報的比率非常高，如今很高興兩人雖然已經在不同的崗位上，仍然為同一件事情努力，也希望道安會的專家委員多給教育部一些指導。

會議結束前，潘文忠表示，未來會投入資源，鼓勵師資在職養成道安的教學知能與教材，例如學區、校區附近肇事熱點的提醒，也會跟交通部研商，加速推動。而林佳龍除了感謝潘文忠親自出席會議，也表示交通運輸仍需以大眾運輸為骨幹，並透過相關轉乘接駁方式，提高大眾運輸系統的使用，而與教育部的合作方案，需要預算的部分，也會努力爭取。