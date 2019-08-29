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露西的祖先找到了　380萬年前原始人面貌長這樣

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▲380萬年前原始人頭顱出土。（圖／翻攝自美國克里夫蘭自然歷史博物館）

▲透過化石，重建MRD頭顱示意圖。（圖／截取自美國克里夫蘭自然歷史博物館）

實習記者施怡妏／綜合報導

科學家宣布，在衣索比亞Woranso-Mille地區發現生活在380萬年前人類祖先近乎完整的頭骨，這種物種具有類似猿類和人類的混合特徵，屬於南方古猿物種的直系血親。這一項發現，可能改變我們對人類演化的了解。

根據外媒報導，這個化石被稱為MRD，在2016年2月於衣索比亞Woranso-Mille區發現，屬於南方古猿物種（Australopithecus anamensis），此物種最早出現在420萬年前。以往，南方古猿最著名的「露西」（Lucy）年代約在300萬年前，被視為人類最早的祖先，但MRD生活在390萬年前，是露西的祖先，兩物種重疊存活至少10萬年之久，此發現打破人類常久以來的認知。

美國克里夫蘭自然歷史博物館（Cleveland Museumof Natural History）的衣索比亞人類考古學家海爾-塞拉西（Yohannes Haile-Selassie）表示，「這是300萬年以上人科動物最完整的化石之一。」

過去，對於南方古猿化石都只有肛門、顱骨遺骸或是孤立的頷骨碎片和牙齒，因此難以完全了解該物種，因此MRD的發現十分重要，包括先前未有的頭骨及臉部，頭骨對於了解物種的飲食，大腦大小和面部外觀至關重要。

德國馬克斯普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute for EvolutionaryAnthropology）的梅利洛（Stephanie Melillo）表示，「目前為止，距今約600萬年前的人類最古老祖先和200萬到300萬年前的露西之間還有一段很大的空白，MRD的發現把兩者的人種形態缺口連結了起來。」

▼MRD標本前視圖。（圖／截取自美國克里夫蘭自然歷史博物館）

▲380萬年前原始人頭顱出土。（圖／翻攝自美國克里夫蘭自然歷史博物館）

▼MRD標本側視圖。（圖／翻攝自美國克里夫蘭自然歷史博物館）

▲380萬年前原始人頭顱出土。（圖／翻攝自美國克里夫蘭自然歷史博物館）

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