　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逾72小時！「鬼門將關」烏來男童仍未尋獲　父心焦下水共搜救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

在新北烏來簡姓男童26日在南勢溪失蹤後，至今已經失聯逾72小時，恰巧今天也是農曆七月的「鬼門關」，警消的搜救行動仍未中斷；不僅姑姑收到男童的託夢「卡在大石頭底」後向搜救人員提供線索，心焦的父親也耐不住性子，在族人共同禱告後跟著一起下水，就盼奇蹟出現，男童不會隨著「好兄弟」被帶走。

6歲的簡姓男童在26日下午3時許跟父親到住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，父親有叮囑他要站在一個小水灘內不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本兒子已經不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，這才報請警消搜救。

29日下午搜救已經超過72小時，消防人員出動44名、義消9名、民間救難團體4名，共計57人再度進行搜索，並搭配8名重裝潛水人員；男童姑姑在中午急忙在家人的陪同下找到救護人員，向他們說男童有向她託夢，「有夢到他卡在15.5k處的水下大石頭底！」儘管該區昨日已經下潛過，搜救隊伍仍不放棄一絲希望再次嘗試，但至今仍未有所獲。

▼姑姑與男童父親沿溪邊找尋蹤跡。（圖／記者陳雕文攝）

▲烏來姑姑觀看空拍機畫面，指指稱男童卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼烏來簡小弟南勢溪邊勢溪邊失蹤，警消大規模出動搜索。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於這日式農曆七月的最後一天，也就是俗稱的「鬼門關」，是流竄陽間的無主孤魂、過世的親戚長輩要返回陰間的日子，簡姓男童的家人相當擔心他的下落，就是怕男童被「魔神仔抓交替」再也回不來，而這擔心並不是毫無理由

男童的胞姊去年就在失蹤地的100米外落水溺斃，當時消防人員是在14.5k的石縫裡找到她，而當時原先無法將卡在石縫的姊姊拉出，接著爸爸邊祈禱邊說了一句：「妹妹出來吧，爸爸不會罵妳！」剛講完消防員就順利把人拉出。

男童父親28日就數度想要下水搜救，但遭到親友阻止，他難掩情緒大聲喊著，「你們都不要管我，我只要我兒子出現能馬上聽到我的聲音」。而隔天他再也認受不住焦急的情緒，在泰雅族人的共同禱告之下，他與部落青年共同下水找尋男童身影。

但部落長者對於簡父頗有微詞，他向記者表示日前曾有人介紹給他開遊覽車的工作，但他沒幾天就不幹了，至今仍然無業只能靠在溪邊捕魚維生；且去年男童姊姊落水溺斃的情景還歷歷在目，怎麼會容許弟弟跟去一起捕魚，長者直指「難道教訓還不夠嗎？」

▼烏來爸溪邊焦急遊走。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來爸溪邊焦急遊走。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來簡小弟南勢溪邊勢溪邊失蹤，警消大規模出動搜索。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
真離婚了？黃曉明、Baby「夫婦」消失　「編輯前後截圖」露餡
獨／護理師扭頭驚見「薛定岳」站門口　懊惱喊：只差一點
13歲泳裝妹美腿比上半身還長！親媽是「本土劇大咖女神」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轎車閃逆向賓士失控打滑　2機車遭掃倒...男騎士噴飛滿地血

首例毒界通靈集團曝光！相思樹皮純化媲美死藤水　藏身南雅夜市煉丹　

激動男大街揮開山刀　警噴辣椒水壓制送辦...里民叫好

北市路口驚見「奇特動物」　網爆笑回應：這是什麼境界！

逾72小時！「鬼門將關」烏來男童仍未尋獲　父心焦下水共搜救

遭「化骨水」噴濺　竹南鼎元光電女移工「雙腿嚴重腐蝕」慘死！

越配搞色情養生館　同鄉姊妹一起來...遭查獲「全裸躲衣櫃」

獨／「學長這個我來」！他曝薛定岳熱血性格：出勤衝第一　簽巡邏箱邂逅女友

獨／上一秒才宣告不治...護理師轉身驚見「薛定岳」站門口　懊惱喊：很不甘願

小黑狗難耐35°C高溫「活活曬死」　移工涉虐待惹火網友

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

轎車閃逆向賓士失控打滑　2機車遭掃倒...男騎士噴飛滿地血

首例毒界通靈集團曝光！相思樹皮純化媲美死藤水　藏身南雅夜市煉丹　

激動男大街揮開山刀　警噴辣椒水壓制送辦...里民叫好

北市路口驚見「奇特動物」　網爆笑回應：這是什麼境界！

逾72小時！「鬼門將關」烏來男童仍未尋獲　父心焦下水共搜救

遭「化骨水」噴濺　竹南鼎元光電女移工「雙腿嚴重腐蝕」慘死！

越配搞色情養生館　同鄉姊妹一起來...遭查獲「全裸躲衣櫃」

獨／「學長這個我來」！他曝薛定岳熱血性格：出勤衝第一　簽巡邏箱邂逅女友

獨／上一秒才宣告不治...護理師轉身驚見「薛定岳」站門口　懊惱喊：很不甘願

小黑狗難耐35°C高溫「活活曬死」　移工涉虐待惹火網友

「韓朱配」成形？　王金平祝福：要看選民是否買單

冥王星回歸「9大行星」？NASA署長：我一直都是這麼學的

方志友比基尼炸出美胸！「濕身解放」傲人馬甲線全露

影／用凶宅說故事！他專賣凶宅　直言「你腳下踩的都是墳墓！」

撿到百元「壓在萌柴腳邊」　10分鐘後...發現懶人賺錢法

韓國瑜推低利貸款結婚、育兒　時力：製造更多貸款給青年扛

轎車閃逆向賓士失控打滑　2機車遭掃倒...男騎士噴飛滿地血

紅髮艾德宣布暫別歌壇！　巡迴結束就停工「專心陪老婆」

影／專家教你用3力挑成長股：產業趨勢力、企業競爭力和投資吸引力

因被灌高粱攻頂玉山失敗…世界頂尖登山好手金未坤：比聖母峰還難！

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞..

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝..

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友..

獨／護理師驚見薛定岳　懊惱喊：..

「化骨水」噴濺大腿　女移工慘死

烏來男童失蹤託夢　姑姑：卡在水..

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕..

包龍星3煞斷手腳原因曝！直播主..

即／影片曝光！汐止警追酒駕　撞..

更／毒蟲害死警　拒檢騎士移送

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

遭疑是毆斷吳小哲手腳惡煞　包龍..

更多熱門

相關新聞

烏來男童失蹤託夢　姑姑：卡在水下大石底

新北市烏來的6歲簡姓男童26日溺水已到了第4天，消防、義消等57人以「岸巡」搭配重裝潛水人員持續搜救，就在下午1時男童的姑姑向警消表示「有夢到他卡在15.5k處的水下大石頭底！」儘管該區昨日已經下潛過，搜救隊伍仍不放棄一絲希望，男童部落族人禱告後也輪番下水，只求能儘早帶他回家。

親友勸他別下水　烏來爸喊：想要兒子馬上聽見我聲音

發爾麵搜救畫面曝！　網友：英雄

目睹女童溺水　男冷漠繼續玩

烏來姊卡石縫拉不出　爸一句話喚她回家

關鍵字：

鬼門關烏來溺水南勢溪姑姑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面