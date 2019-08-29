逾72小時！「鬼門將關」烏來男童仍未尋獲　父心焦下水共搜救

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記者陳雕文／新北報導

在新北烏來簡姓男童26日在南勢溪失蹤後，至今已經失聯逾72小時，恰巧今天也是農曆七月的「鬼門關」，警消的搜救行動仍未中斷；不僅姑姑收到男童的託夢「卡在大石頭底」後向搜救人員提供線索，心焦的父親也耐不住性子，在族人共同禱告後跟著一起下水，就盼奇蹟出現，男童不會隨著「好兄弟」被帶走。

6歲的簡姓男童在26日下午3時許跟父親到住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，父親有叮囑他要站在一個小水灘內不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本兒子已經不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，這才報請警消搜救。

29日下午搜救已經超過72小時，消防人員出動44名、義消9名、民間救難團體4名，共計57人再度進行搜索，並搭配8名重裝潛水人員；男童姑姑在中午急忙在家人的陪同下找到救護人員，向他們說男童有向她託夢，「有夢到他卡在15.5k處的水下大石頭底！」儘管該區昨日已經下潛過，搜救隊伍仍不放棄一絲希望再次嘗試，但至今仍未有所獲。

▼姑姑與男童父親沿溪邊找尋蹤跡。（圖／記者陳雕文攝）



由於這日式農曆七月的最後一天，也就是俗稱的「鬼門關」，是流竄陽間的無主孤魂、過世的親戚長輩要返回陰間的日子，簡姓男童的家人相當擔心他的下落，就是怕男童被「魔神仔抓交替」再也回不來，而這擔心並不是毫無理由

男童的胞姊去年就在失蹤地的100米外落水溺斃，當時消防人員是在14.5k的石縫裡找到她，而當時原先無法將卡在石縫的姊姊拉出，接著爸爸邊祈禱邊說了一句：「妹妹出來吧，爸爸不會罵妳！」剛講完消防員就順利把人拉出。

男童父親28日就數度想要下水搜救，但遭到親友阻止，他難掩情緒大聲喊著，「你們都不要管我，我只要我兒子出現能馬上聽到我的聲音」。而隔天他再也認受不住焦急的情緒，在泰雅族人的共同禱告之下，他與部落青年共同下水找尋男童身影。

但部落長者對於簡父頗有微詞，他向記者表示日前曾有人介紹給他開遊覽車的工作，但他沒幾天就不幹了，至今仍然無業只能靠在溪邊捕魚維生；且去年男童姊姊落水溺斃的情景還歷歷在目，怎麼會容許弟弟跟去一起捕魚，長者直指「難道教訓還不夠嗎？」

▼烏來爸溪邊焦急遊走。（圖／記者陳雕文攝）

