行賄案發回重審 三星少主李在鎔可能再度坐牢！

▲三星少主李在鎔(中)可能再度成為階下囚？（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓前總統朴瑾惠收賄與三星集團少主李在鎔行賄案，終審判決周四(29日)出爐，南韓大法院(最高法院)宣布撤銷部分二審判決，朴瑾惠與李在鎔有罪部分發回首爾高等法院重審，無罪判決則維持原判。

韓聯社稍早前報導，現年51歲的李在鎔在去年的二審判決中獲緩刑，當庭獲釋。法院在終審若維持二審判決，李在鎔即無後顧之憂，可以大展拳腳續經營他在三星的事業。但若發回重審，李在鎔就有可能再度坐牢。

李在鎔是三星電子副會長、三星集團的實際掌門人，如果他再度被判入獄，預計會對三星電子造成沈重打擊。

2017年2月，李在鎔涉嫌行賄朴槿惠及崔順實以加強對三星集團的掌控，遭檢方起訴。2017年8月，韓國首爾中央地方法院一審判決，李在鎔判刑5年。 當時法院判定李在鎔行賄、挪用公款、向海外轉移資產、隱匿犯罪收入和作偽證5項罪名成立。李在鎔不服判決提出上訴；檢方則認為判刑太輕，也提起上訴。

2018年2月，韓國首爾高等法院作出二審判決時，推翻一審的結果，上訴法院認為三星提供的馬匹所有權未轉讓給崔順實，不算賄賂，因此縮短李在鎔刑期。判處李在鎔有期徒刑2年6個月，但緩刑4年。李在鎔因此當庭獲釋。