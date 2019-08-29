三星李在鎔及朴槿惠命運將揭曉！　「閨密門」終審判決下午1時出爐

▲ 南韓憲法法院2017年3月10日以8票全數通過，裁定朴槿惠彈劾案成立。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓2016年爆出崔順實干政醜聞，俗稱「閨密門案」。時任總統朴槿惠涉及收賄及濫權等多項罪行，隔年3月成為該國史上首名因彈劾下台的總統；三星集團副會長李在鎔也因行賄被起訴。大法院預計今（29日）下午2時（台灣時間1時）宣讀2人的終審判決結果，將透過電視及網路同步轉播。

二審法院認定朴槿惠收受的三星相關賄賂金額達80多億元（約新台幣2億元），2018年8月判處25年徒刑及200億（約新台幣52億元）罰金；崔順實則重判20年。李在鎔2017年8月被地院判決貪腐等罪名成立，但隔年2月二審法院僅認定李在鎔行賄36億元（約新台幣9千萬元），改判緩刑並當庭釋放。

▲ 李在鎔行賄金額將成為終審判決關鍵。（圖／路透社）

朴槿惠及李在鎔同樣涉入閨密門案，二審判決卻大不相同，最大癥結點在於對賄賂的認定。三星集團送給崔順實女兒鄭維羅的3匹馬價值達到34億（約新台幣8787萬元），是否被視為賄賂將成為終審判決的關鍵。此外，大法院也將宣布李在鎔是否涉及不當請託，暗示朴槿惠助他爭取繼承權。若2人被認定存在對價關係，刑期可能加重。

專家指出，由於行賄金額未達50億，李在鎔二審才會獲判緩刑。當時法院認為，三星送給鄭維羅的馬匹所有權並未轉移至崔順實手中，因此減輕李在鎔刑期。但大法院若將馬匹認定為賄賂，李在鎔行賄金額便會超過50億。外界多猜測，大法院推翻二審判決的可能性相當高，至少會判3年以上徒刑。

朴槿惠干政案二審被判25年，加上收受國家情報院特殊活動費案及違反公職選舉法2案的8年徒刑，共判囚33年。然而，公職選舉法適用於總統等公職人員的特定犯罪行為，因此賄賂罪名應獨立宣判。然而，一二審法庭皆不顧相關規定，針對朴槿惠的多項罪名合併宣判，相當於違反公職選舉法。專家認為，大法院極有可能因此推翻原審。