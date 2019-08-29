鮮花圍繞著警帽！同仁不捨：任務結束了　汐止勇警「櫃子擺滿公仔」想裝飾新房

▲ 同仁不捨定岳的殉職，紛紛在他桌上擺滿鮮花。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

基隆市七堵區百福社區前28日下午發生一起嚴重車禍！31歲的員警薛定岳為了一部拒檢的機車，一路從汐止狂追到基隆，途中卻遭到對方惡意衝撞，之後撞上分隔島，頭部重創喪命，讓不少同仁都感到相當不捨與惋惜，紛紛在他的桌上擺滿鮮花與慰問品。

這起事件發生在29日下午，當時薛定岳為了攔查一名拒檢的騎士，一路從汐止追到基隆，過程中卻不慎撞上分隔島，當場頭部重創，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。此外，據了解，薛員為人相當熱心，才剛與女友拍完婚紗，很快就要結婚，沒想到卻因此發生憾事。

此外，薛員的事件發生後，讓不少網友都感到相當不捨與痛心，一名當時在急救現場的學弟也出來還原搶救經過，而他的臉書上短短150字PO文，也讓不少網友忍不住紅了眼眶。此外，不少警察同仁也在勇警薛定岳的桌上擺滿鮮花與慰問品，來表達對他的敬佩與不捨。另外，薛定岳內務櫃裡，也擺滿了不少公仔與積木，本來預計婚後要放在家中佈置，卻沒想到會發生這樣的憾事。

▲一名警察在基隆七堵倒地，頭部重創 。（圖／翻攝爆廢公社）

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