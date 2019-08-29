勇警追可疑機車擦撞殉職　基層哀嘆：最困難的叫「放棄」

▲汐止分局警員追車後與對方擦撞身亡，追車又引起了大家討論。（圖／畫面翻攝臉書社團這是什麼神報案）

記者邱中岳／新北報導

新北市警察局汐止分局警員薛定岳，28日因追緝可疑車輛至基隆一帶時，與對方發生擦撞後倒地殉職，而「追車」問題又再度被搬上檯面，有網友議論，「追緝車輛的過程中，最困難的一課，叫做放棄」。

▲汐止分局警員於28日追車時，與可疑車輛發生擦撞殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

網友在臉書上社團《這是什麼神報案》中表示，追車是所有警察會遇到的難題，你心中的熱情告訴你，不追到他你會很生氣，讓他跑掉你會很懊悔，但最後卻只能將他繩之以法一次。

文中也強調，我想大家都看過那種用生命在騎車，結果攔下來只是無照，只是被開單都能這樣跑了，更何況是違法犯紀的犯罪者，我們沒有那種命可以跟他配，不值得。

此文po出14個小時已經累積3百多人點讚，甚至有100次的分享，其中網友紛紛在底下留言，「追車你自己車禍算你雖，被追的北七出車禍也算你頭上，這種制度下還要追車嗎？」

甚至有網友表示，你就想想長官多久發一次新安全帽，安全規範安全帽壽命只有2年，身上的安全帽硬稱了7年還在等新安全帽，安全帽能保護你嗎？你還要追車嗎？

也有網友強調，檢討的應該是制度，但絕對不是執法的強度；另名網友則指出，請警察先保護自身安全不要追了。

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