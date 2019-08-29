美軍艦擅闖南沙鄰近海域！　陸南部戰區：全程跟蹤並警告驅離

▲美國軍艦闖入南海島礁12海浬範圍內（圖／翻攝環球時報）

記者洪珮瑄／綜合報導

中美關係持續緊張之際，美國海軍「邁耶號」驅逐艦28日駛入南海永暑礁及美濟礁的12海浬範圍附近。對此，大陸解放軍南方戰區回應，美軍艦未經允許就擅自闖入水域，海空兵力已全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

大陸南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，針對美國海軍驅逐艦未經中國政府允許擅闖入南沙海域一行為，「事實證明，美所謂『航行和飛越自由』，實質就是無視國際法規則的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們對此堅決反對。」

另外，李華敏也指出，中國人民解放軍南部戰區海空兵力依法對美艦全程進行跟蹤、監視及查證識別，並予以警告驅離。他強調，「我們敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件，而戰區部隊也將堅定履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。」

據路透社報導，美軍艦當天擅闖南沙島礁鄰近海域，這是在對中國的兩個島礁實施挑釁行為。軍事專家28日對《環球時報》表示，這顯示出，美軍在南海的「航行自由行動」越來越常態化，同時也給中方島礁守備部隊施加更多壓力和安全威脅。