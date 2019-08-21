　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國高科技彈道飛彈已對美國在西太平洋的軍事地位造成威脅。（圖／翻攝自中國軍網）

▲中國高科技彈道飛彈已對美國在西太平洋的軍事地位造成威脅。（圖／翻攝自中國軍網）

實習記者崔子柔／綜合報導

近年中國技術快速發展且不斷提升其硬實力，一份由澳歐智庫雪梨大學「美國研究中心」所做的新報告指出，要是中美爆發武裝衝突，解放軍的高科技彈道飛彈在短短幾小時內，可能足以癱瘓美國在西太平洋各地的軍事基地與海軍艦隊。這份報告催趕美國及其亞洲盟國如澳洲和日本，都需改革軍事投資和部署計畫，否則將面臨美國軍事首要地位被中國取代的可能性。

據《南華早報》報導，報告第一作者湯森德（Ashley Townshend）表示，西太平洋地區的權力平衡不斷變化，而那些尋求與美中兩國保持良好關係的國家，若要維護自身利益應阻止中國採取「侵略性外交政策」，偏偏美國目前在印度-太平洋地區「並沒有為一場大國之間的競爭做足夠的準備」，甚至已經成了該地區一支「正在萎縮的力量」。

這份名為《避免危機：印度-太平洋地區的美國戰略、軍事開支和集體防禦》（AVERTING CRISIS: AMERICAN STRATEGY, MILITARY SPENDING AND COLLECTIVE DEFENCE IN THE INDO-PACIFIC）指出，中國解放軍飛彈部隊已部署1500枚短程彈道飛彈、450枚中程飛彈、160枚中遠程彈道飛彈，以及數百枚陸基長程巡弋飛彈。這些傳統彈道飛彈能準確地攻擊遠在新加坡的目標，以及日本和南韓的美軍基地。美軍在新加坡擁有主要後勤設施。

中國也擁有所謂的「航母殺手」飛彈，例如東風-21型彈道飛彈，射程可達1500公里，能擊中移動中的美國航母。這些精準的長程飛彈威脅西太平洋地區幾乎所有美國及其盟邦、夥伴的軍事基地、跑道、港口和軍事設施，這些設施會在衝突開始的幾小時內癱瘓。

湯森德指出，當中國力量崛起時，包括台灣在內的第一島鏈部分地區也許會更勇於發揮作用，第一島鏈將限制所有相關方的安全界限。

▲▼中國高科技彈道飛彈已對美國在西太平洋的軍事地位造成威脅。（圖／翻攝自中國軍網）

▲美國及其亞洲盟國都需改革軍事投資和部署計畫，否則美國軍事首要地位可能被中國取代。（圖／翻攝自中國軍網）

中國人民解放軍（PLA）前海軍高階軍官趙毅（Zhao YI，音譯）則聲稱目前仍相信美國在西太平洋地區佔優勢，「我們尊重美國在西太平洋地區合理的軍力部署，不管現在和未來，我們希望美國成為世界上負責任的角色，包括在西太平洋地區」。

另外，美國已退出1987年與前蘇聯簽訂的「中程核武條約」，美國新任國防部長艾思博在月初訪問亞洲，遊說部署中程飛彈以與中國抗衡。

湯森德還指出，美國在亞洲前沿部署力量削弱原因包括海軍和航空資產的過度使用，大部分出自於美國對中東戰爭的承諾。報告引用五角大廈數據，約有23%的美國防設施被標記為「狀況不佳」，另有9%被標記為「不及格」。

ET快訊
蜘蛛人退出MCU！湯姆霍蘭德首發聲　百萬人淚崩：我們會想你
硬把D奶擠成G！啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕膠帶見「噁心一幕
追蹤器+1！韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

關鍵字：中國,解放軍,飛彈,美軍,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

尤里安／無人機貴不貴？非量產武器系統的昂貴

天弓三、雄三武器系統　中科院多媒體呈現分解結構

新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

美國務院批准售台F-16V　梅復興爆料：還「偷渡」這款新式武器！

澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

美軍巴西外海軍演　嗆聲委內瑞拉：準備執行任務

影／F-16V對上共軍殲-20！軍事專家點出「1關鍵」決定空戰勝負

剛退出《中程飛彈條約》16天　美國馬上試射中程巡弋飛彈

影／F-16V批准售台！27年再獲新戰機　66架「致命毒蛇」進駐戰力大躍升

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

美國務院批准售台F-16V　梅復興爆料：還「偷渡」這款新式武器！

澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

美軍巴西外海軍演　嗆聲委內瑞拉：準備執行任務

影／F-16V對上共軍殲-20！軍事專家點出「1關鍵」決定空戰勝負

剛退出《中程飛彈條約》16天　美國馬上試射中程巡弋飛彈

影／F-16V批准售台！27年再獲新戰機　66架「致命毒蛇」進駐戰力大躍升

Apple Card全美正式開放申請！叫Uber也享3%現金回饋

黎智英「慶功飯局」與神秘男會面　港媒起底身分：是美國安顧問！

海產店情侶吵架！　他狂揮鉅刀還襲警...突倒地昏迷命危

又萌又厲害！緝毒犬中黑色拉拉反應最快　咖啡色最可愛

哈日族注意！日圓匯價創8月初以來新低　換新台幣10萬賺到6碗拉麵

鐵道迷有望追蒸汽火車噴大煙！文化部預告《文資法》修正草案4大重點

邱琦雯爆三字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

麻衣爆「正式離婚」百億兒改跟她姓　王文洋首度回應了！

找錯字大賽！他被誤會亂移車「收譴責紙條」　網看崩潰：國文老師會哭暈

臉書加密貨幣Libra再遭阻礙！　歐盟展開反壟斷調查

軍武熱門新聞

F-16V對上殲-20！1關鍵..

美軍巴西外海軍演嗆聲委國：準備..

中國飛彈　可癱瘓西太美軍基地

美批准售台F-16V　梅復興：..

殲-11遭4架外國軍機雷達照射

國軍F-16V改F-110發動..

剛退IN　美馬上試射中程巡弋飛..

F-16V批准售台！66架致命..

看上台灣升級版F-16V　斯洛..

殲-10B裝鷹擊-91導彈　具..

中科院多媒體呈現雄三分解結構

F-22 vs. F-35誰更..

美軍現役空用熱像儀亮相台國防展

解放軍056A護衛艦雷達掉落台..

更多熱門

相關新聞

美軍巴西外海軍演嗆聲委國：準備執行任務

美國對陷入危機的委內瑞拉持續施壓，川普甚至考慮「封鎖或隔離」這個國家，隨後美國就與9個拉丁美洲國家和英國、葡萄牙及日本在巴西外海展開年度UNITAS海上軍事演習。美國南方司令部（U.S Southern Command）司令法勒（Craig Faller）上將今天在里約熱內盧表示，美國海軍已經準備做「必須做的事」。

兩岸逆境中，蔡英文的左思右想

富邦投信：增量資金入市、業績預喜大增　A股後市可期

象牙海岸、委內瑞拉球員結束罷工

俄火箭爆炸後　2放射元素監測站停擺

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面