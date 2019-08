澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

▲中國高科技彈道飛彈已對美國在西太平洋的軍事地位造成威脅。(圖/翻攝自中國軍網)

實習記者崔子柔/綜合報導

近年中國技術快速發展且不斷提升其硬實力,一份由澳歐智庫雪梨大學「美國研究中心」所做的新報告指出,要是中美爆發武裝衝突,解放軍的高科技彈道飛彈在短短幾小時內,可能足以癱瘓美國在西太平洋各地的軍事基地與海軍艦隊。這份報告催趕美國及其亞洲盟國如澳洲和日本,都需改革軍事投資和部署計畫,否則將面臨美國軍事首要地位被中國取代的可能性。

據《南華早報》報導,報告第一作者湯森德(Ashley Townshend)表示,西太平洋地區的權力平衡不斷變化,而那些尋求與美中兩國保持良好關係的國家,若要維護自身利益應阻止中國採取「侵略性外交政策」,偏偏美國目前在印度-太平洋地區「並沒有為一場大國之間的競爭做足夠的準備」,甚至已經成了該地區一支「正在萎縮的力量」。

這份名為《避免危機:印度-太平洋地區的美國戰略、軍事開支和集體防禦》(AVERTING CRISIS: AMERICAN STRATEGY, MILITARY SPENDING AND COLLECTIVE DEFENCE IN THE INDO-PACIFIC)指出,中國解放軍飛彈部隊已部署1500枚短程彈道飛彈、450枚中程飛彈、160枚中遠程彈道飛彈,以及數百枚陸基長程巡弋飛彈。這些傳統彈道飛彈能準確地攻擊遠在新加坡的目標,以及日本和南韓的美軍基地。美軍在新加坡擁有主要後勤設施。

中國也擁有所謂的「航母殺手」飛彈,例如東風-21型彈道飛彈,射程可達1500公里,能擊中移動中的美國航母。這些精準的長程飛彈威脅西太平洋地區幾乎所有美國及其盟邦、夥伴的軍事基地、跑道、港口和軍事設施,這些設施會在衝突開始的幾小時內癱瘓。

湯森德指出,當中國力量崛起時,包括台灣在內的第一島鏈部分地區也許會更勇於發揮作用,第一島鏈將限制所有相關方的安全界限。

▲美國及其亞洲盟國都需改革軍事投資和部署計畫,否則美國軍事首要地位可能被中國取代。(圖/翻攝自中國軍網)

中國人民解放軍(PLA)前海軍高階軍官趙毅(Zhao YI,音譯)則聲稱目前仍相信美國在西太平洋地區佔優勢,「我們尊重美國在西太平洋地區合理的軍力部署,不管現在和未來,我們希望美國成為世界上負責任的角色,包括在西太平洋地區」。

另外,美國已退出1987年與前蘇聯簽訂的「中程核武條約」,美國新任國防部長艾思博在月初訪問亞洲,遊說部署中程飛彈以與中國抗衡。

湯森德還指出,美國在亞洲前沿部署力量削弱原因包括海軍和航空資產的過度使用,大部分出自於美國對中東戰爭的承諾。報告引用五角大廈數據,約有23%的美國防設施被標記為「狀況不佳」,另有9%被標記為「不及格」。