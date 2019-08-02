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社會 社會焦點 保障人權

21歲騎士無照吃紅單嗆有牌流氓　所長原諒還幫求情：給年輕人機會

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄21歲林姓工人去年11月11日凌晨0時許無照騎車外出，被鳳山警分局五甲派出所吳姓所長攔查，一氣之下用台語說出一句「有牌流氓」，結果因此吃上侮辱公務員罪的官司，一審被判處拘役30日；後來他獲得所長諒解，雙方也達成和解，二審改判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元定讞。

判決書中指出，林男當天凌晨無照騎車行經鳳山區五甲公園附近的停車場，被吳姓所長攔下並開單，對方見他臉色不好，還關心詢問是不是身體不舒服；他先是嫌警方的燈太亮，接著直接開罵對方是「有牌流氓」，被逮後又改口辯稱「我只是在碎碎念」。

高雄市鳳山警分局五甲派出所。（圖／翻攝自Google地圖）

▲吳姓所長選擇原諒林男，希望法官給年輕人一個機會。（圖／翻攝自Google地圖）

但一審法官勘驗現場的錄影光碟，發現他說上述那句話時音量足以使旁人聽得很清楚，並非特別小聲或喃喃自語，因此依侮辱公務員罪判處拘役30日。林男不滿提出上訴。

由於林男事後獲得吳姓所長諒解，雙方也已達成和解，所長更當庭向法官表示，「是他（林男）主動找我們和解，和解當時也很有悔意，請給年輕人一個機會」。

高雄地院二審法官認為，林男因為違規被開立罰單而感到不悅，就出言侮辱正在執行公務的警員，考量到他的犯罪情節、手段、毀損名譽程度，以及事後獲得當事人諒解，最後改判他拘役15日，得易科罰金1萬5000元定讞。

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關鍵字：高雄地院,侮辱公務員罪

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