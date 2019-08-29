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影／誤把三秒膠當眼藥水…他一滴入「眼瞼皮膚瞬間黏死」痛翻：睜不開了！

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記者朱世凱／綜合報導

不少人眼睛疲勞時，都會使用眼藥水消除紅腫癢的困擾，不過大陸卻有一名38歲張姓男子，因為誤把三秒膠當成眼藥水，結果將膠水滴進眼中，導致他的眼瞼周圍皮膚瞬間黏在一塊，眼睛更是痛得無法睜開。醫生診斷後表示，幸好男子沒有強行掰開眼瞼，否則皮膚恐怕會整塊被撕裂。

▼想點眼藥水，沒想到卻拿成了三秒膠。（示意圖／CFP）

▲▼想點眼藥水，沒想到卻拿成了三秒膠。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，事發在浙江省海寧市，張男表示，因為三秒膠和眼藥水得外型十分相似，所以他就隨手抓來往眼睛裡滴，不料眼睛頓時疼痛難耐且無法睜開，他急忙一看才發現滴進眼裡的是罐「502膠水」，嚇得趕緊到醫院救治。醫生隨後用生理食鹽水濕敷後，將睫毛剪掉，並且緩緩將眼瞼掰開才順利解除困境。

▼男子痛苦地說，眼睛完全睜不開了。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼誤把三秒膠當眼藥水　他痛翻：睜不開了。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生指出，倘若強行掰開的話，造成會讓患者的皮膚被撕裂，幸好張男的眼內並沒有什麼損傷。她也表示，像張男這樣不小心將異物滴入眼睛的不在少數，「尤其是一些老人，都會把這些造型相似的物品放在一起，結果看不清楚字，拿起來就往眼睛裡滴，導致眼睛損傷。」

▼三秒膠外型讓張男誤以為是眼藥水。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼誤把三秒膠當眼藥水　他痛翻：睜不開了。（圖／翻攝自看看新聞）

據悉，大陸先前也曾發生3歲男童誤把三秒膠滴入眼睛的案例，孩子媽媽表示，兒子滴完以後立刻痛苦地大吼大叫起來，她雖然很害怕，卻也不敢拉開兒子的眼瞼，只好不斷用清水沖洗眼睛，之後再帶至醫院檢查。醫生提醒，如果在生活或者工作中遇到異物入眼的情況，一定要在第一時間用清水沖洗，眼部雖然會難受，但千萬不要用手揉搓，之後趕緊到醫院就診，避免狀況愈來愈嚴重。

▲▼誤把三秒膠當眼藥水　他痛翻：睜不開了。（圖／翻攝自看看新聞）

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