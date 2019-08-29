改採總量管制、急調臨時保安　Costco在上海的「震撼教育」

▲上海Costco第二天營業，從一樓就擺滿護欄，於早上九點到中午12點，民眾約需排隊1到2個小時才能入場。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

用一個字形容Costco上海店開幕首日，那就是「亂」。儘管第二天急調臨時工保全、改採限額2000人的總量管制，但進場前的「折磨」仍讓不少消費者怨聲載道，顯然登陸上海後，這家在台試水多年的美式賣場面臨了一場「震撼教育」，有員工私下坦言，有想過他們（民眾）會很瘋狂，「但沒想到這麼瘋狂。」

▲經過第一天的瘋搶，上海Costco 28日採取總量管制，也在烤雞前拉紅龍、規定一人只能每一隻。

「小心、請小心」、「慢慢來、千萬不要跑」、「先生不要插隊」，28日上午民眾排隊進場，員工們叮嚀聲此起彼落，就怕場面「再度失控。」

時間回到27日開幕，從早上六、七點到下午不斷湧入的人潮、瘋搶烤雞等明星商品的民眾，使得措手不及的Costco在閔行區相關單位的「建議」下，於下午一點宣布暫停營業，等民眾離場後就直接打烊。28日有員工在跟消費者對話時也坦言，「就是政府叫我們關門的。」

28日一早，Costco有備而來，限額2000人的總量管制、撤出餐飲區座位讓購物體驗好上許多，但犧牲的是場外等待的民眾，包括從一樓開始的白色圍欄，到二樓停車場悶熱的空間，以及重回一樓入口前的摩肩擦踵，儘管今天Costco臨時以一天220元人民幣的薪水，從周遭抽調保安、臨時工過百人，仍難以照顧到每個會員。

在一樓等待時就有民眾抱怨，「停車位都有1000多個，限額卻只有2000人，設計根本有問題」，到二樓後則轉換為大喊「不要插隊」，要求賣場加派人手維持秩序等，時不時還能看到家長，抱著體力不支的小孩從側邊離開，一整個上午，平均約需等待1到2個小時，才能進場消費。

▼早上排隊入場的民眾，擠得水洩不通，由於氣候炎熱，大家都汗流浹背。

事實上，這家Costco上海店算是另類的「美皮台骨」，寄望台灣多年的成功經驗，母公司從亞太區總部所在地台灣，借調或直接派駐2、300位台籍員工到上海，多從事中階幹部，就是認為兩岸語言相通，可以完美升任管理、營銷任務，但有員工私下坦言，經過幾次沙盤推演，還特意選在非假日開幕，卻沒料到大陸民眾會「這麼瘋狂。」

有員工說，現階段還沒看出兩岸消費者有特別的不同處，不過從眾心理造成的「爭搶性」，以及消費的決斷力的確更強，對於生鮮產品則習慣自己「摸摸撿撿」後才下手。還有，購買洗衣精時，要求店員「可不可以打開聞個味道」的情況。至於開幕首日的暫停營業，也的確是在閔行區方面的要求下，做出的決定，但未來如果快速展店後，員工認為，應該能緩解人潮爆滿的影響。

目前，Costco已在昨日下午發布訊息致歉，表示對於首日提前結束營業，「深表歉意」，決定自28日起將購物人數控制在2000人以內。Costco在公告中，未表示人數控制何時解除。

有大陸產業分析師認為，上海Costco的火爆，反映了在「線上+線下」新零售快速整合的大陸，甚至是走在最前沿的上海地區，零售商的品牌魅力，和產品本身的品質、價格仍是最關鍵的要點。只不過如何消除頻傳的亂象，照顧好Costco最關切的「會員權益」，將是在第一波嘗鮮熱潮後，能否永續經營、快速展店的關鍵。