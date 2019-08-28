Costco打臉川普「美企撤中」？　上海首店塞爆激昂「另類愛國心」

▲上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

美式賣場Costco大陸首店—上海閔行門市昨（27日）在貿易戰升溫的背景下登陸，首日卻寫下開業四小時，就因人潮太多不得不「暫停營業」的創舉，還讓Costco在陸方眼中，成為佐證內需市場穩健，以及外商投資熱土的最佳案例，網民討論時更激發起另類愛國心，表示不抵制美企，用人民幣打服它才是大國風範。

▲採取管制後，等待入場的排隊民眾。（圖／記者陳政錄攝）

上海首店位於上海閔行華漕鎮，佔地2萬平方公尺，提供超過1200個車位，開幕首日上午不到8點就有民眾湧入，並在中午達到人潮高峰，民眾得「停車三小時、結帳兩小時」，因而先宣布下午暫停營業，改採總量管制。

事實上，近日受中美貿易戰不斷升溫影響，早在今年6月，美國沃爾瑪、Costco（台譯好市多）、Foot Locker等美企，才撰文要求川普政府結束貿易戰，理由是終將「兩敗俱傷」。在8月下旬兩方關稅壁壘進一步升級下，中美對峙逐步升到高點下，Costco在敏感時機開幕，受到各方高度關注。

▲中美貿易談判上一輪於上海結束後，雙方繼續互相加徵關稅。（圖／路透）

而為何Costco首店在上海這麼受到歡迎？有財經專家坦言，「實在很難理解」，它可能會讓正推行「線上+線下」新零售模式整合的大陸零售業，重新思考線下布局的深度；但也有人認為，這只是一開始民眾的「從眾心理」而已，過一陣子後便會逐漸冷卻，因為店址雖鄰近虹橋商務區，但未逐漸發展起來，距離市區太遠、周邊消費客群有限。

▲烤雞搶奪戰上演。（圖／記者陳政錄攝，下同）

據《ETtoday新聞雲》記者實際走訪，讓上海的大媽大爺們於非假日齊聚，無非三個因素，包括「湊熱鬧」、「品牌魅力」、「商品經濟實惠」等，有民眾在瘋搶烤雞後對記者說，「反正看別人搶我就搶，搶到很開心。」另由於近期非洲豬瘟使肉價飆漲，有大媽拿著一盒豬五花說，現在外面一斤要人民幣30多元，這裡只要20多塊，相當划算。

值得注意的是，Costco首店在上海的爆滿情況，也被陸媒當作宣傳大陸仍是外商「投資熱土」、經濟發展穩健的正面案例，有官方背景的《環球時報》總編輯胡錫進就直言，川普最近呼籲美企撤出中國，根本是個笑話。

該報還發文指出，企業已經做出再清楚不過的「用腳投票」，強調對於洋貨有幾分特殊青睞的中國消費者，是各方全力爭奪的群體，「美國的一些菁英想推動該國經濟與中國脫鉤，將是多麼艱難的逆水行舟。」除了環時之外，多數陸媒也均以正面態度，看待Costco在大陸市場的火爆，更反映著「大媽經濟」的實力。

有大陸網友就在網路上討論，內容包括「上海大媽正在用人民幣教訓美帝」、「中國郎兒們一起吃垮它」，並指這才是「大國風範」等。也有人指出，「這個超市好像在其他國家，也一樣很火爆」、「是更便宜更好才吸引眼球。」