影／首波退貨出現！　上海Costco撤餐飲區民眾坐地上用餐

記者陳政錄／上海報導

經過昨日被擠爆後的「暫停營業」，上海Costco今天顯得有備而來，不僅實施總量管制，結帳後的動線由於一路經過餐飲區、會員中心，也特別撤離餐飲區的座位加快疏導。值得注意的是，首波退貨潮也在第二天出現，有位民眾在將剛買的烤雞退貨時坦言，「東西買太多了，所以想要退掉。」

▲上海Costco民眾退烤雞。（圖／記者陳政錄攝，下同）

上海閔行店是Costco在大陸的首家門市，其會員制度和寬鬆的退貨規則引發眾人關注，不少網友擔心Costco「會不會被吃垮」、「大家都來退貨還得了。」

經《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，由於上海店遠離市區，加上找停車位、入場排隊不易跟才剛開業、新鮮感仍在，甚至還有不少大媽大爺僅因湊熱鬧、撿便宜的心態前來，並不了解退換貨制度，因此走進會員中心，目前架上擺著少許家電、蔬果、咖啡、機油等，大多是民眾因為一時衝動購買，在結帳後後悔而退貨。

值得注意的是，在開幕首日遭到瘋搶的「招牌烤雞」，也有人拿過來退貨，該民眾在與記者聊天中說，自己是因為東西買得太多，所以來退貨。

▼會員中心擺放著已退貨的商品。下圖則為烤雞。

除了初見首波退貨外，因應洶湧人潮，除了在入口處擺放白色圍欄、管控人數外，結帳區外的餐飲區座位也已經撤出，就是為了避免阻擋購買熟食，到會員中心辦理業務，以及出場民眾的動線，卻也導致不少民眾直接坐在地上，或是靠著推車用餐。

有民眾受訪坦言，過去於海外來Costco都習慣「買完東西、就地用餐」，沒想到今天卻沒得坐，有點不方便。幾個滿手油膩靠著推車吃烤雞的大男孩，聽聞已經有人在把烤雞退貨的時候，還一度笑稱，「乾脆我們也去退貨好了。」

▼結帳後無座位區(上兩張，28日)，和首日有座位區(末張，27日)對比。（圖／記者陳政錄攝）