上海Costco開幕擠爆！CNN瘋報奇景　他排2hrs入場：都被老人掃光…

▲民眾瘋搶烤雞。(圖/記者陳政錄攝)



記者張方瑀/綜合報導

上海Costco開幕首日就「人潮爆炸」,結果只開了半天就以「暫停營業」收場,意料之外的狀況連外媒也感到訝異,紛紛轉貼各種推特上的擁擠畫面。不過,銀行分析師指出,儘管Costco取得了良好的開場,但最終能否成功,還是得看他們如何適應中國瞬息萬變的電商零售市場。

▲CNN報導Costco開幕盛況。(圖/翻攝自CNN)



綜合CNN、福斯新聞與CNBC等外媒報導,上海Costco閔行門市27日開幕僅半天,就因人潮過多暫時停止營業,除了賣場內擠爆外,周圍的道路也塞成一片,甚至要排隊至少3個小時才能進入停車場。閔行公安也到現場指揮交通,並在微博發文,呼籲民眾理性消費,避免尖峰時間購物。更有附近學校向家長發出通知,提醒因Costco開幕,可能會出現交通堵塞的狀況。

▲上海公安呼籲民眾保持理性消費。(圖/翻攝自微博)



CNN指出,儘管Costco與阿里巴巴旗下天貓購物合作,已經在中國經營網路購物5年,但實體店的開幕仍可視為一項重大投資。尤其以會員制消費來說,中國會員年費只要299元人民幣(約台幣1300元),比美國當地的60美元(約台幣1880元)還要便宜,雖然略高於台灣的1150元,但Costco上海閔行店訂下的目標會員數量為10萬人,希望能將線上顧客轉為線下。

▲上海Costco開幕首日人潮。(圖/記者陳政錄攝)



荷蘭合作銀行(Rabobank)駐上海分析師Michelle Huang表示,Costco在中國有巨大的市場潛力,能夠吸引許多中產階級的消費者,「但能否取得長期的成功,取決於他能否適應中國瞬息萬變的零售市場。」一名28歲的金融業上班族也趕在開幕首日報到,「我9點10分就到了,但11點才終於擠進賣場,結果就看到一群老人把書都掃光了」、「我什麼也沒買就離開了,3個月後再給它機會,因為我都繳會費了。」

Instead of leaving China, US retail giant Costco opened its first Chinese store in Shanghai on Tuesday. Consumers waited in long queue to get inside the store. Such a grand opening can't be seen in other places. Chinese market is crucial to American companies. pic.twitter.com/93oGP1QOdf