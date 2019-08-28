上海Costco開幕擠爆！CNN瘋報奇景　他排2hrs入場：都被老人掃光…

▲民眾瘋搶烤雞。（圖／記者陳政錄攝）



記者張方瑀／綜合報導

上海Costco開幕首日就「人潮爆炸」，結果只開了半天就以「暫停營業」收場，意料之外的狀況連外媒也感到訝異，紛紛轉貼各種推特上的擁擠畫面。不過，銀行分析師指出，儘管Costco取得了良好的開場，但最終能否成功，還是得看他們如何適應中國瞬息萬變的電商零售市場。

▲CNN報導Costco開幕盛況。（圖／翻攝自CNN）



綜合CNN、福斯新聞與CNBC等外媒報導，上海Costco閔行門市27日開幕僅半天，就因人潮過多暫時停止營業，除了賣場內擠爆外，周圍的道路也塞成一片，甚至要排隊至少3個小時才能進入停車場。閔行公安也到現場指揮交通，並在微博發文，呼籲民眾理性消費，避免尖峰時間購物。更有附近學校向家長發出通知，提醒因Costco開幕，可能會出現交通堵塞的狀況。

▲上海公安呼籲民眾保持理性消費。（圖／翻攝自微博）



CNN指出，儘管Costco與阿里巴巴旗下天貓購物合作，已經在中國經營網路購物5年，但實體店的開幕仍可視為一項重大投資。尤其以會員制消費來說，中國會員年費只要299元人民幣（約台幣1300元），比美國當地的60美元（約台幣1880元）還要便宜，雖然略高於台灣的1150元，但Costco上海閔行店訂下的目標會員數量為10萬人，希望能將線上顧客轉為線下。

▲上海Costco開幕首日人潮。（圖／記者陳政錄攝）



荷蘭合作銀行（Rabobank）駐上海分析師Michelle Huang表示，Costco在中國有巨大的市場潛力，能夠吸引許多中產階級的消費者，「但能否取得長期的成功，取決於他能否適應中國瞬息萬變的零售市場。」一名28歲的金融業上班族也趕在開幕首日報到，「我9點10分就到了，但11點才終於擠進賣場，結果就看到一群老人把書都掃光了」、「我什麼也沒買就離開了，3個月後再給它機會，因為我都繳會費了。」

Instead of leaving China, US retail giant Costco opened its first Chinese store in Shanghai on Tuesday. Consumers waited in long queue to get inside the store. Such a grand opening can't be seen in other places. Chinese market is crucial to American companies. pic.twitter.com/93oGP1QOdf — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 27, 2019

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