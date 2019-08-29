飛天茅台、愛馬仕斷貨　上海Costco豬肉躍「大媽經濟」寵兒

▲上海Costco民眾購買豬肉。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

Costco上海門市開幕後，不少明星商品包括飛天茅台、愛馬仕名牌包都在27日第一天就被「搶到斷貨」，昨（28日）《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，從瘋狂到稍微沉澱後，民生必需品還是大媽大爺們最愛的主力商品，其中受非洲豬瘟疫情影響，相較市面上便宜3成的豬肉價格受到家庭主婦青睞，很有「當地特色。」

上海閔行店是美式會員制賣場Costco在大陸的首家門市，於27日正式開幕，雖賣場佔地面積達2萬平方公尺，提供超過1200個車位，但首日仍不敵洶湧人潮，包括飛天茅台酒、愛馬仕名牌包都被瞬間搶光，烤雞、洗衣精等也被民眾搶破頭，導致下午被迫宣布「暫停營業」，以致28日採取場內限額2000人的總量管制。

經過首日的瘋狂搶購，昨天記者進入賣場時，發現飛天茅台酒、愛馬仕包等均已售罄，工作人員也明確表示補貨的「機率很低」，目前僅定價1049元（人民幣，下同，約合新台幣4615元）的AirPods2線充版、16萬9的勞力士手錶等有進行補貨，繼續吸引民眾目光。

▼ 名牌包區愛馬仕第一天就售鑿，酒區飛天茅台酒、五糧液也已無貨可補，民眾改買劍南春、喜宴茅台、國窖等其他酒類。

但實際探究大媽大爺們的「購物籃」，民生必需品仍是多數民眾的主力消費區，除了幾乎人車一隻的「招牌烤雞」，雞蛋、牛奶、肉品、洗衣精都是常客，而帶著小孩的家庭、年輕朋友們則有不少人會拿一只「玩偶熊」放在車上。

值得注意的是，相較台灣民眾在Costco多青睞牛肉、雞胸肉等肉品，上海民眾最愛的反倒是「豬肉」，主因就是受去年爆發的非洲豬瘟疫情影響，豬價節節攀升，加以中美貿易戰之下，影響大陸方面對美肉品進口，怎麼能讓大媽們不心慌，形成Costco賣場的當地特色。

▼上海Costco的豬肉對當地民眾來講相對便宜。

有大媽在受訪時直言，現在外面豬肉每斤（大陸計量單位，指500公克）要30多元，「貴得很呢」，這邊（指Costco）大多在一公斤40多元，換算一斤20多塊，便宜了30%，趕緊跟街坊一起多買一點。

也有另一位大媽認為，儘管價格誘人，但不是熟悉的購買渠道，「也不知道好不好吃」，表示自己會先觀察看看。

▼也有其他商品吸引民眾目光，包括特大號的戰斧牛排、精品手錶、洗衣精、玩偶熊等。