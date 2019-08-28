避台獨風波！金門高粱、乖乖、義美泡芙　上海Costco全標產地「中國台灣」

▲上海Costco台灣商品標示產地「中國台灣」。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

繼開幕日混亂後，《ETtoday新聞雲》記者今（28日）再度走訪Costco上海閔行店，發現陳列的商品「台味」十足，包含金門高粱、噶瑪蘭威士忌、乖乖、義美小泡芙、可樂果，更有微熱山丘試吃專櫃。不過，為避免3年前「台獨瘋波」重演，Costco也相當謹慎，產地一律大大的標示「中國台灣」。

▲▼上海好市多有多款產地標示「中國台灣」的商品。（圖／記者陳政錄攝）

Costco曾在2016年因線上求職表「國家」選項議題的處理，被認為涉及台獨，導致開幕之路一度受到波折，因此目前在架上，這些來自台灣的商品在「產地」標示上一律用「中國台灣」，就是為了避免在拓展大陸市場時，可能遇到的爭議，以及當前兩岸關係緊張下的「獵巫風暴」。

上海閔行店是美式會員制賣場Costco在大陸的首家門市，於昨（27）日正式開幕，雖賣場佔地面積達2萬平方公尺，提供超過1200個車位，但昨天仍不敵洶湧人潮，包括飛天茅台酒、愛馬仕名牌包都被瞬間搶光，烤雞、洗衣精等也被民眾搶破頭，導致下午被迫宣布「暫停營業」，今天也採取場內限額2000人的總量管制。

▲上海Costco開幕27日正式開幕，為該集團在中國大陸第一間門市。（圖／記者陳政錄攝）

經過昨日的瘋狂搶購，今天記者進入賣場時，發現包括飛天茅台酒、愛馬仕包等均已售鑿，工作人員也明確表示補貨的「機率很低」，目前僅定價1049元（人民幣，下同，約合新台幣4615元）的AirPods2線充版、洗衣精、勞力士手錶等有少量補貨。

除了受大陸民眾瘋搶的商品，由於Costco亞太區總部位於台灣，更有將近200名員工從台灣借調貨派駐而來，商品上也「台味十足」，經記者實地走訪，從浴廁清潔用品到床墊、食品、零食、酒水，大大小小至少20到30種產地為「中國台灣」的商品在上海Costco亮相，同時當前主力發展大陸市場的味全，也有多款鮮乳、酸奶供民眾選購。

▲金門高粱產地也標示「中國台灣」。（圖／記者陳政錄攝）

觀察產品價格，微熱山丘鳳梨酥禮盒50克20顆裝，定價239.9元，58度金門高粱139.9元，換算新台幣約合1055、615元，另包括威猛先生、通樂、橘子工坊等清潔用具均以大包裝亮相，義美小泡芙家庭裝則為99.9元、綠色乖乖8包裝65.9元，可樂果8包裝59.9元，還有曾拌麵、桂格燕麥、來自台灣的和風床墊等。

雖定價實際比台灣略高、也沒有看到來自台灣的水果出現，但仍比一般在大陸的超市購買台灣商品便宜，也是工作人員不斷強調的重點。不過，記者實際詢問現場民眾，有人坦言在民生必需品上「進口的絕對貴」，認為本地產也有不少好貨，不必特別購買，「或許對台灣、海外來的人方便些吧。」

事實上，隨近年兩岸關係越趨敏感，以往台灣品牌、商品在大陸發展，多可有僅標示「來自台灣」、「台灣」的模糊空間，但自2016年以後，強制被要求標示「中國台灣」或主動修正、品牌自主表態幾乎已成為常態，就連來自美國Costco賣場，看起來也不例外。

▲乖乖的產地也同樣「中國台灣」。（圖／記者陳政錄攝）

※《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。