降低育幼院孩童開學緊張　理工學院趣味團康散播歡樂

軍聞社／記者莊家宏報導

國防大學理工學院28日前往桃園市懷德風箏緣地育幼院辦理團康趣味活動，發揮國軍「愛民」、「愛國」精神，並成功將「全民國防」理念在地化。

活動上午由荊院長、政戰主任胡上校與學員生大隊幹部ㄐ、學生等30員，穿著榮耀軍裝，前往懷德風箏緣地育幼院，希望在開學前降低育幼院孩子們，開學時可能帶來的緊張及憂慮，荊院長表示，參加此次活動，對於提升國軍榮譽形象，使社會對軍人的支持與認同，同時也是給該校學生一次身教代替言教的學習，相信未來他們一定更能體會「榮譽在我心」的驕傲。

「這是我第三次參加，尤其在軍人節前夕，能將軍校生活潑快樂的氣氛分享給育幼院的孩子們，內心感到非常高興。」負責籌備活動的實習旅心輔官張家豪表示，希望藉由活動可以拋磚引玉，讓更多人知道國軍總是默默支持國家、愛護百姓，而充滿「愛」的種子，也可以深植在每位學弟妹及國家未來的主人翁身上。

另外，理工學院下午也辦理「探索挑戰體驗活動」課程，邀清「素拓探索有限公司」執行長宋孟文實施授課，期望藉由操作繩索升降，使學生挑戰自我及重新面對自己，進而達到強化心理素質效果，並將所學運用於日常生活中，建立自我價值觀、概念及自信心，成為健康、專業並具創造力的科技軍官，畢業後投入國防科技的研究，落實「國防自主」的政策目標。