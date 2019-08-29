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民國113年下水　首艘國造潛艦啟動建造階段

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嚴部長主持記者節餐會　感謝共同見證國軍貢獻

軍聞社／記者李一豪臺北28日電

國防部長嚴德發28日主持「108年記者節聯誼餐會」時表示，國軍戮力建軍備戰任務，堅守自由、民主的家園，善盡保國衛民責任，為維護區域和平而努力，期盼媒體朋友繼續提供建言，隨時給予指教、建言，做國軍最忠實的諍友。

為感謝媒體記者長年報導國防新聞的辛勞，國防部晚間邀請軍事新聞研究會會長姚琢奇，以及國內、外記者共同參加媒體餐會，參謀總長沈一鳴上將及國防部所屬單位主管均出席餐會。

嚴部長首先代表全體國軍官兵，在九一記者節前夕，祝福姚會長及記者朋友「記者節快樂」。

嚴部長指出，記者的工作與國軍有極為相似之處，必須24小時隨時備戰，不管風強雨大，不論前線後方，總是堅守崗位、守職盡責，為國人提供最即時、正確的新聞報導；因此，愈辛苦、愈艱難的地方，總會見到媒體朋友及國軍官兵的身影來回穿梭。

嚴部長提及上週金門辦理八二三砲戰61週年紀念活動，而姚會長61年前與中、外記者就穿梭在這場戰役，與國軍官兵的身影互相輝映，因此，「姚老師是最佳見證人，在場媒體小姐、先生執行的工作，與國軍幾乎是一體的。」對此，部長請在場國軍同仁，向與國軍同甘共苦、辛苦付出的媒體朋友，表達謝忱。

▲▼ 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」今晨正式展開，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場，總統蔡英文也親臨視導。（圖／國防部提供）

▲ 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場。（圖／國防部提供）

嚴部長回顧半年多來，媒體記者與國軍官兵共同參與、見證許多攸關國防事務的重要時刻，例如5月「漢光35號實兵演習」，從破曉時刻就開始進行的「彰化戰備道戰機起降」，再轉往天氣炙熱的屏東滿豐射擊場，參與年度「聯合反登陸作戰操演」，以及偕同海軍官兵乘風破浪、兩天一夜顛簸自花東海域出海的「濱海決勝戰備訓練任務」，都可以見到記者辛苦採訪的身影，同時，也見證國軍官兵戮力戰備實況。

嚴部長說，這些重要時刻，許多記者朋友都身歷其中，透過深入、細膩的觀察，報導官兵勤訓精練實況，讓國人對國軍建軍備戰的實力與成果，有更多認識和瞭解，也對國軍維護國家自由、民主、主權的努力，更具信心。

嚴部長特別代表國防部，向記者表達誠摯感謝與敬意，對於國軍有未臻完善的地方，也期待媒體朋友善意指教，帶動國軍整體進步，讓官兵能夠穩健成長。

談到提升防衛戰力，嚴部長說明，守護國家安全是國軍職責，最近二個月，美方分別同意供售我國M1A2T戰車、F-16V（BLK70）戰機，這是國防部爭取10多年，才獲得供售的防衛作戰關鍵性武器；此外，在政府支持及國軍官兵努力下，「國機國造」、「國艦國造」也都獲得具體進展，首艘國造潛艦已啟動建造階段，將在民國113年下水，新式高教機也預計今年9月26日出廠、明年6月首飛，代表我國整體國防實力，守護自由、民主的防衛戰力將大幅提升，積極展現自我防衛的決心。

▼潛艦國造。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

嚴部長引述蔡英文總統所說「和平靠國防不是口號，是軍人每天的任務。」國軍一向忠實扮演區域和平維護者的角色，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，維護兩岸和平穩定，期盼媒體記者能支持國軍、愛護國軍，讓官兵能以更高標準、更積極作為，以及更高昂士氣，建構足以嚇阻敵人的可恃戰力。

此外，國軍是一支「戰時能禦敵，平時能救災」的鋼鐵勁旅，基於守護國家、保護人民的職責，每次災害來臨前，國軍官兵始終以「料敵從寬，禦敵從嚴」態度，將兵力、裝備、機具，做最快速檢整，用最短時間完成超前部署，為保護國人的安全盡心盡力；從近期官兵投入「丹娜絲」、「利奇馬」及「白鹿」等颱風災防任務，以及「登革熱」、「非洲豬瘟」消毒、防疫工作，國軍官兵從不喊苦，不畏艱難，一聲令下，只有銜命達成。

偶而有媒體提出質疑，在災害防救方面，國軍為什麼要做這麼多？嚴部長說，答案只有一個，國軍是國家安全的捍衛者，是民眾安全的守護者，當危難來臨，國軍希望透過最堅強的整備、最即時的救援，讓民眾看到迷彩身影能夠安心，將災損降至最低，儘快協助民眾，恢復正常生活，這也是國軍守護家園的具體展現。

嚴部長也提到，記者節過後，緊接著就是「九三軍人節」，今年國防部特別以「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」為活動主軸，舉辦表揚大會、企業敬軍、職棒開球等活動，提升軍人榮譽，爭取國人的認同與肯定；蔡總統也將在8月30日出席國防部表揚大會，頒發國軍楷模、模範團體主官等獎項，親自為國軍官兵加油打氣。

此外，今年下半年，國防部將陸續辦理「空軍首架高教機出廠」、「紀念古寧頭戰役70週年」、「UH-60M直昇機全作戰能力成軍暨UH-1H直昇機除役典禮」，以及「營區開放」等活動，屆時將邀請媒體記者一同參與、見證國軍的進步與前瞻思維，共同為歷史留下新頁。

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