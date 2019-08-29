大讚特戰制伏闖營民眾　嚴德發：驗證國軍有能力保國衛民

軍聞社／記者李一豪臺北28日電

陸軍特戰部隊衛哨英勇制伏擅闖營區民眾，國防部長嚴德發28日特別召見3位當時執勤的特戰官兵，表揚他們秉持忠義驃悍、勇猛頑強的特戰精神，克盡職守，維護營區安全，堪為全軍官兵表率。

嚴部長下午由參謀總長沈一鳴上將等人陪同，接見陸軍特戰指揮部廖展鑌上士、陳修岳上兵、王奕軒上兵等人，頒發紀念品與工作獎金，獎勉他們的傑出表現。

嚴部長指出，此次特戰官兵發揮高度警覺心與應變能力，順利壓制歹徒，顯見執勤人員均能見微知著，進而防患於未然，真正做到「一點突變，多點應援」，確保營區與部隊整體安全。

嚴部長特別讚揚特戰官兵訓練有素、戰技純熟，尤其基層部隊的「戰技」，是「戰術」乃至「戰略」的根基，此次事件過程，充分驗證國軍官兵是一支有能力、有信心守護家園、保國衛民的可恃戰力；嚴部長特別邀請在場人士及3位官兵，為自己的優異表現鼓掌。

軍人節將屆，嚴部長特別提及「你們的表現，就是送給官兵最好的軍人節禮物」。部長說，在這屬於軍人的節日，3位官兵以實際行動，維護國軍的榮譽與驕傲，令人讚賞，是值得全軍官兵效法的模範。

嘉勉官兵之餘，嚴部長也不忘請他們代為向眷屬問候，提前祝賀中秋佳節愉快，同時感謝眷屬支持他們投身軍旅，為國軍與國家做出貢獻。