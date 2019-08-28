「來去總統府住一晚」倒數72小時！近30國旅客報名、第1組可感受10月國慶



▲全球首創的「來去總統府住一晚」國際完整版宣傳影片。（影／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

倒數72小時！文化總會與交通部觀光局舉辦世界首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，將於8月31日截止報名，目前已有超過百組提案，吸引橫跨歐、亞、非及大洋洲等30個國家的旅客，包括鄰近國家地區如：日、韓、香港、澳門、泰國、中國等，還有美國、俄羅斯、荷蘭、烏干達與伊朗等外國朋友一起共襄盛舉。第一組體驗的旅客，將有機會感受到總統府濃厚的10月國慶氣氛！

▲「來去總統府住一晚」活動報名倒數72小時。（圖／翻攝自Spend a night）

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總統府發言人張惇涵曾提到，全世界唯一開放總統府住一晚的國家，就是中華民國台灣。透過此活動，讓觀光客對台灣有除了「珍珠奶茶、小籠包」之外的新第一印象，就是民主、自由、開放。活動的宣傳影片更特別由蔡英文總統入鏡，過去幾十年來國際觀光宣傳影片都是藝人亮相，這也是首次總統願意入鏡拍攝觀光宣傳影片。

文化總會副秘書長李厚慶表示，「來去總統府住一晚」免費體驗活動自8月12日開始徵件報名後，短短19天，提案投件數一舉衝破百組，國籍非常多元，橫跨世界各洲將近30個國家。透過提案者自介的影片，看出大家都是有備而來。

甚至有亞洲知名經紀公司來電洽詢活動辦法，希望可以為旗下藝人爭取在台灣曝光的機會。李厚慶也透露，提案資料裡有看到，超過百萬訂閱的Youtube頻道主，對於這次策劃台灣觀光外交的宣傳案，達到讓世界看見台灣的效果，覺得非常振奮。

▲「來去總統府住一晚」活動，將有機會體驗「真正的總統套房」。（圖／翻攝自Spend a night 模擬示意圖）



目前文總每天都接到來自四面八方的國內外民眾，透過活動官網與專線電話詢問，大家都提到台灣的友善舉世聞名，希望透過這次絕無僅有的體驗活動，可以更深一層的了解台灣。

這次活動限定提案報名者必須是「非持有中華民國護照」的外國朋友，一位已移居海外生活多年的奶奶，看到宣傳消息也來電詢問，希望幫沒有台灣護照的孫子報名此次活動，「要讓子孫記住台灣的樣子。」李厚慶有感說，「台灣的美好，總會留在曾經來過的人身上，不論是外國人還是已在國外扎根生活的僑胞，都對這塊土地，留下難以忘懷的印象。」

▲總統府今年適逢建築百年。（圖／總統府網站）

「來去總統府住一晚」免費體驗活動規劃接待10組旅客，第一組體驗的旅客，還有機會感受到總統府濃厚國慶10月的味道。該活動已是倒數最後72小時，他們呼籲台灣朋友可以積極邀請外國朋友參加，「限量是殘酷的，機會是少有的」，詳情可上「來去總統府住一晚」的官網瞭解報名方式。

「來去總統府住一晚」官網：https://www.nightattaiwan.tw

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