　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

學甲警獲捐贈執勤利器 周幼偉局長感謝說「讚」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局長洪頂力，親至各基層派出所舉辦座談會，傾聽了解員警需求後，透過東祥營造公司董事長陳東發，捐助員警20套「防割背包」及4套「防割手套」，良勳建設公司捐贈90瓶柱狀辣椒水，學甲警友辦事處幫員警執勤車輛加保「車體險」，8月28日舉辦捐贈儀式，市警局長周幼偉親頒感謝狀。

▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑒於鐵路警察局員警處理乘客逃票，遭受民眾預藏尖刀攻擊殉職事件，亟需提升員警執勤防護裝備。「防割背包」除可置放應勤物品如槍、警棍、辣椒水外，緊急時可手持當防護盾牌使用，避免人犯因持有刀器、利刃攻擊而遭受傷害。

▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「防割手套」讓員警遇到持兇器嫌犯可安全防護，例如為了搜索毒品不致於讓針筒刺傷；「柱狀辣椒水」不同於員警目前所使用之性能較差的霧狀辣椒水，可於5公尺內制伏歹徒，並可防止員警因風向遭辣椒水反噬，更增添員警執勤及在場民眾之安全；另外為了響應局長關懷員警因公車禍美意，由學甲警友辦事處協助針對分局27部巡邏車加保「車體險」，4年內新車每部「車體險」20萬，逾4年每部車「車體險」10萬，讓員警無後顧之憂，不用擔心修復賠償問題。

▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉表示，感謝大台南警察之友會學甲辦事處、良勳建設公司及東祥營造公司等地方熱心人士，此次員警執勤安全再升級，希望各位員警善用各界捐助裝備，堅守崗位，展現專業素養及同理心服務市民，將治安做得更好，民眾生命安全更有保障，為市民打造一個「安居樂業」的環境。

ET快訊
逃逸騎士抓到了！毒蟲見警加速逃跑　害勇警摔車殉職　
快訊／李宗泫退出CNBLUE！　沒臉見粉絲：對不起成員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

學甲警獲捐贈執勤利器 周幼偉局長感謝說「讚」！

0812豪雨農損　嘉縣全力協助受災農民

擴大秋冬旅遊獎勵！9月縱谷雙享泡　吃美食抽黃金住宿再折抵

寶島風情郵票花蓮縣首日發行　1套4枚36元總計72萬套

吳鳳科大師生攜手長者做月餅　嘉義酒廠各式酒香入味

力拱公路八景之冠「橋聳雲天」　林明溱規劃綠雕園區

祈求脫單及高人氣！大黑松小倆口元首館推出「月老幣」　

2019新竹市多元閱讀活動31日開跑　80場活動推廣共讀

檢察官與民有約　南警直播作伙反賄選

開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只　保護民眾居家安全

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

學甲警獲捐贈執勤利器 周幼偉局長感謝說「讚」！

0812豪雨農損　嘉縣全力協助受災農民

擴大秋冬旅遊獎勵！9月縱谷雙享泡　吃美食抽黃金住宿再折抵

寶島風情郵票花蓮縣首日發行　1套4枚36元總計72萬套

吳鳳科大師生攜手長者做月餅　嘉義酒廠各式酒香入味

力拱公路八景之冠「橋聳雲天」　林明溱規劃綠雕園區

祈求脫單及高人氣！大黑松小倆口元首館推出「月老幣」　

2019新竹市多元閱讀活動31日開跑　80場活動推廣共讀

檢察官與民有約　南警直播作伙反賄選

開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只　保護民眾居家安全

朋友貼反美言論　巴勒斯坦籍哈佛新生遭移民官驅逐出境

汐止勇警殉職徐國勇感嘆：非常不捨　將爭取最高撫卹

中職／潘威倫下二軍　劉育辰：拚紀錄身體疲累需休息

快訊／逃逸騎士抓到了！毒蟲見警加速逃跑　害勇警摔車殉職　

驚！女團才爆露點危機　黃明志又洩心聲「Sorry盡力了」...恐解散

命理師：《聲林》一定會得獎！　分析金鐘54綜藝節目勝率

潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗

開學備戰腸病毒　醫提醒預防關鍵：肥皂洗手「乾洗手沒用」

陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

5萬名學生獲得免費iPad　格拉斯哥力求跟上「數字時代」

地方熱門新聞

嘉楠風華酒店買一送一千元有找

彰警再爆違紀　芳苑巡佐涉六合彩

長榮中學財務危機　議員要陳宗彥..

眼鏡蛇掛水龍頭　台南網友：來這..

韓國瑜帶李佳芬看電影　學生喊「..

台東漂流木撿拾開始　民眾依規定..

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」..

免費下載　桃園推出客家動態有聲..

民眾欲匯款150萬元行員機警阻..

軍官退伍栽種小黃瓜　吳志賢採軍..

失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及..

台水董事長南化水庫視察防汛整備

開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器..

擴大旅遊獎勵　縱谷泡湯美食住宿..

更多熱門

相關新聞

開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只

台南開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只給台南市消防局，8月28日下午1時30分，舉行舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌，感謝開基玉皇宮造福人群善行義舉。

骨髓奇異巧合　讓她救人兩次！

周幼偉：掌握「白鹿颱風」災情應變

學甲「假日破窗大盜」　台中大甲落網

青春專案聯合稽查讓市民有感

關鍵字：

學甲警捐贈執勤利器周幼偉

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕」撞安全島亡

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

即／基隆警頭部重創血流不止　命危搶救中

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面