學甲警獲捐贈執勤利器 周幼偉局長感謝說「讚」！

▲台南市學甲警分局獲捐贈「防割背包」、「防割手套」、柱狀辣椒水及「車體險」，市警局長周幼偉特親臨頒發感謝狀給捐贈單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局長洪頂力，親至各基層派出所舉辦座談會，傾聽了解員警需求後，透過東祥營造公司董事長陳東發，捐助員警20套「防割背包」及4套「防割手套」，良勳建設公司捐贈90瓶柱狀辣椒水，學甲警友辦事處幫員警執勤車輛加保「車體險」，8月28日舉辦捐贈儀式，市警局長周幼偉親頒感謝狀。

鑒於鐵路警察局員警處理乘客逃票，遭受民眾預藏尖刀攻擊殉職事件，亟需提升員警執勤防護裝備。「防割背包」除可置放應勤物品如槍、警棍、辣椒水外，緊急時可手持當防護盾牌使用，避免人犯因持有刀器、利刃攻擊而遭受傷害。

「防割手套」讓員警遇到持兇器嫌犯可安全防護，例如為了搜索毒品不致於讓針筒刺傷；「柱狀辣椒水」不同於員警目前所使用之性能較差的霧狀辣椒水，可於5公尺內制伏歹徒，並可防止員警因風向遭辣椒水反噬，更增添員警執勤及在場民眾之安全；另外為了響應局長關懷員警因公車禍美意，由學甲警友辦事處協助針對分局27部巡邏車加保「車體險」，4年內新車每部「車體險」20萬，逾4年每部車「車體險」10萬，讓員警無後顧之憂，不用擔心修復賠償問題。

台南市警局長周幼偉表示，感謝大台南警察之友會學甲辦事處、良勳建設公司及東祥營造公司等地方熱心人士，此次員警執勤安全再升級，希望各位員警善用各界捐助裝備，堅守崗位，展現專業素養及同理心服務市民，將治安做得更好，民眾生命安全更有保障，為市民打造一個「安居樂業」的環境。