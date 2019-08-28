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開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只　保護民眾居家安全

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▲台南開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只給台南市消防局，由台南市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌給主任委員涂大松，感謝開基玉皇宮造福人群善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只給台南市消防局，由台南市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌給主任委員涂大松，感謝開基玉皇宮造福人群善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只給台南市消防局，8月28日下午1時30分，舉行舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌，感謝開基玉皇宮造福人群善行義舉。

市長黃偉哲指出，開基玉皇宮為提倡社會公益，陸續在1995年至今捐贈救護車1輛及消防裝備器材、消防衣帽鞋32套、雙艙式消防車2輛、小型水箱消防車2輛、救災救護器材1批，捐贈總金額共1500萬，今年更捐贈住宅用火災警報器15000顆，共價值367萬5千元，總捐贈款項已近2000萬元。

▲台南開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只給台南市消防局，由台南市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌給主任委員涂大松，感謝開基玉皇宮造福人群善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開基玉皇宮主任委員涂大松表示，為幫助身心障礙、獨居老人即使在行動不便情況下，能及早獲知火災發生並及時逃生，廟方積極用行動響應社會公益，善舉捐贈「住宅用火災警報器」造福台南市民，大幅提升其居家防火安全，此舉不僅提昇民眾居家火災防範觀念，用行動響應社會公益，為社會楷模、義行典範，是市民之福。這批住宅用火災警報器將用於獨居老人及弱勢家庭使用。

消防局局長李明峯指出，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。一般火災約3-5分鐘，火勢可從初期成長至最盛期。居家多一分火災預防，就少一分災害損失。

▲台南開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只給台南市消防局，由台南市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌給主任委員涂大松，感謝開基玉皇宮造福人群善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峯說，推廣設置住宅用火災警報器，是台南市推動住宅防火安全的重大政策方向，「家裝住警器、安全有保庇」，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失，現已列為消防局現況的工作重點，持續透過各種大型宣導活動積極推廣，讓民眾願意自行裝設住宅用火災警報器。

李明峯指出，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全，讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望。

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