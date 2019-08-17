青春專案聯合稽查　周幼偉：淨化治安讓市民有感

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局與市府工務局、教育局、社會、勞工局、經發局、都發局、衛生局、消防局及校外會等9個單位組成聯合稽查小組，8月16日深夜共同執行「青春專案暨聯合稽查」、「擴大臨檢」、「防制危駕」等勤務，加強查察青少年易聚集場所及取締違規店家。

16日深夜10時30分許，在六分局勤指中心會議室，由市警局長周幼偉親自主持勤前教育，他除強調嚴格稽查妨害青少年身心健康場所，防止青少年被害，淨化青少年成長環境，並指示執行臨檢勤務時，警戒人員要保護執勤同仁的安全。

周幼偉局長特別提示警察人員，應秉持「視民如親」理念，要求警察人員做到「強化治安作為、提升警政效能、提供優質便民服務」，亦即所有警政作為均以市民有感為依歸，秉持用心、關心及同理心的工作態度，為市民提供安居樂業的生活環境，讓市民有感。

11時許由陳建民分局長率少年隊、保大等支援警力會同市府聯合稽查小組，兵分二路到轄內網咖、電子遊戲場、KTV、冷飲店及音樂會館等營業場所執行臨檢及稽查，保護青少年在暑假期間安危。

今年暑期青春專案三大主軸工作為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」等，主要查緝重點為毒品製造、運輸、販賣予少年，及查緝兒少性剝削案件等項目。這次市警局統合市府各局處發揮「第三方警政」能量，促使該類營業場所業者積極配合市府政策，並善盡場所管理責任，以有效掃蕩犯罪潛藏於商業處所，不容許衍變為治安死角，並有效阻斷犯罪擴散管道，實現「安全大台南、宜居好府城」的願景，期許南警做得更好、市民能過得更好。