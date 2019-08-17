　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

青春專案聯合稽查　周幼偉：淨化治安讓市民有感

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局與市府工務局、教育局、社會、勞工局、經發局、都發局、衛生局、消防局及校外會等9個單位組成聯合稽查小組，8月16日深夜共同執行「青春專案暨聯合稽查」、「擴大臨檢」、「防制危駕」等勤務，加強查察青少年易聚集場所及取締違規店家。

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

16日深夜10時30分許，在六分局勤指中心會議室，由市警局長周幼偉親自主持勤前教育，他除強調嚴格稽查妨害青少年身心健康場所，防止青少年被害，淨化青少年成長環境，並指示執行臨檢勤務時，警戒人員要保護執勤同仁的安全。

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長特別提示警察人員，應秉持「視民如親」理念，要求警察人員做到「強化治安作為、提升警政效能、提供優質便民服務」，亦即所有警政作為均以市民有感為依歸，秉持用心、關心及同理心的工作態度，為市民提供安居樂業的生活環境，讓市民有感。

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

11時許由陳建民分局長率少年隊、保大等支援警力會同市府聯合稽查小組，兵分二路到轄內網咖、電子遊戲場、KTV、冷飲店及音樂會館等營業場所執行臨檢及稽查，保護青少年在暑假期間安危。

▲台南市警六分局與市府工務局等9個單位組成聯合稽查小組，深夜前往特種營業、青少年易聚集場所取締違規店家，市局長周幼偉要求淨化治安讓市民有感。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

今年暑期青春專案三大主軸工作為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」等，主要查緝重點為毒品製造、運輸、販賣予少年，及查緝兒少性剝削案件等項目。這次市警局統合市府各局處發揮「第三方警政」能量，促使該類營業場所業者積極配合市府政策，並善盡場所管理責任，以有效掃蕩犯罪潛藏於商業處所，不容許衍變為治安死角，並有效阻斷犯罪擴散管道，實現「安全大台南、宜居好府城」的願景，期許南警做得更好、市民能過得更好。

ET快訊
快訊／「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周
闖台中最陰碉堡！　下8層樓地洞「突臉色發白」…女鬼嘻嘻笑：下
突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣

關鍵字：青春專案,聯合稽查,周幼偉,治安,有感

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

青春專案聯合稽查　周幼偉：淨化治安讓市民有感

快訊／雲林驚傳火警！火吞「園藝行」噴黑煙…23名警消急出動

快訊／推土機一勾…汐止南陽街電線桿倒塌「封路中」

快訊／台北自動停車塔機械故障　轎車「1F墜落B3」傳出巨響

突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣曝真相

快訊／台東「渡假飯店」驚傳火警！室內濃煙狂竄　旅客急疏散

防假訊息影響大選與國安　調查局成立防制中心「溯源偵辦」

你爽嗎！請徵信社跟監發現殘酷真相　妻子衝摩鐵怒逮剛XX的丈夫與小三

路邊停車「3小時後車格被塗銷」車主怕怕 　交通局：若有開單市府吸收

糞桶拖板車竟將電線桿「連根拔起」！新北中和1188戶停電近9小時

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

單身、婚育租金補貼9月2日上路 視身分可領2600元至5000元！

70歲母象遭逼連續遊行10天！華麗外衣掀開...瘦成皮包骨

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

青春專案聯合稽查　周幼偉：淨化治安讓市民有感

快訊／雲林驚傳火警！火吞「園藝行」噴黑煙…23名警消急出動

快訊／推土機一勾…汐止南陽街電線桿倒塌「封路中」

快訊／台北自動停車塔機械故障　轎車「1F墜落B3」傳出巨響

突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣曝真相

快訊／台東「渡假飯店」驚傳火警！室內濃煙狂竄　旅客急疏散

防假訊息影響大選與國安　調查局成立防制中心「溯源偵辦」

你爽嗎！請徵信社跟監發現殘酷真相　妻子衝摩鐵怒逮剛XX的丈夫與小三

路邊停車「3小時後車格被塗銷」車主怕怕 　交通局：若有開單市府吸收

糞桶拖板車竟將電線桿「連根拔起」！新北中和1188戶停電近9小時

19歲AV女優霸氣爆：一個月所賺　抵過卡莉法生涯總收入

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

《神隱少女》8大內幕揭秘！　白龍帥臉「真實設定12歲」網驚呆

網美必去！首爾最新打卡點　弘大水果展繽紛造景超好拍

快訊／「大雨夜襲」警報擴大10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

青春專案聯合稽查　周幼偉：淨化治安讓市民有感

中職直播／潘威倫9度挑戰141勝　陳仕朋領軍止敗

混黑道好賺？過來人嘆「月收剩一半」數字嚇壞人…他：每天在泡茶

普渡拜乖乖紙箱山「綠爆」！背後竟深藏原因　資訊人神解了

高一課本都是蔡英文、陳水扁　立委：民進黨置入公民教科書

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

社會熱門新聞

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

突然變紅線！他離開3hrs停車..

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：..

即／立體停車場故障　車子1F墜..

即／國道一號大貨車校車事故　2..

快訊／雲林驚傳火警！火吞「園藝..

即／台東渡假飯店火警　濃煙狂竄

不滿攤販擋路　惡婦踹攤放狗尿尿

遊覽車開上機車道！車流回堵…網..

休旅車暴衝撞行人　老翁送醫不治

你爽嗎！妻子衝摩鐵　怒逮剛XX..

南投名間爆發嚴重土石流撤離80..

他開超貴敞篷Morgan走北宜..

騎車回母校！女大生遭貨車輾過慘..

更多熱門

相關新聞

她列5點想移民日本…網曝圖打臉

不少民眾從日本玩回來，都會豎起大拇指狂讚當地治安、美食與人民素質，然而旅遊跟定居根本是兩回事，有女網友非常嚮往到日本生活，甚至列出5項移民的優點！怎料，文章被不少過來人打臉，直呼「台灣還是最棒！」

白晝開槍殺人　台南槍擊案距派出所400米

14歲少女應召陪酒證明自己能養家

夜市購物車未熄火遭竊　警攔截圍捕

「瘋狂」網紅團體KUSO劇力挺反詐反毒！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

交往多年…該分手or結婚？她3點說進心坎

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

蔡英文逆轉勝韓　羅友志3點分析曝光

男友生日禮物送打一針　她超感動

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

鄧倫私人帳號被挖出　前女友長這樣！

新畫面曝！70歲母象虛弱躺地

更多

最夯影音

更多

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面