台南學甲「假日破窗大盜」　警遠征台中大甲緝獲

▲台南市學甲地區，陸續發生數起自小客車遭人打破車窗，竊取車內財物案，警方遠征台中緝獲黃姓犯嫌。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

台南市學甲地區從2019今年5月份起，陸續發生數起自小客車遭人打破車窗，竊取車內財物案，學甲分局獲報後積極偵查，經分析犯嫌均於假日犯案，且均鎖定喜宴及廟會平安宴場合下手，警方持搜索票循線遠征台中大甲區，緝獲57歲黃姓犯嫌到案，初步查出涉案7起。

據了解，學甲分局案發後成立專案小組全力偵辦，並出動警網加強防竊外，經針對可疑作案犯嫌追查，初步統計該犯嫌至少在學甲地區犯下7起竊案。

▲台南市學甲地區，陸續發生數起自小客車遭人打破車窗，竊取車內財物案，警方遠征台中緝獲黃姓犯嫌。（圖／民眾提供，下同）

學甲分局透過各項資訊及數據分析發現，做案犯嫌均於假日犯案，且均選擇車輛停放於較為偏僻或燈光昏暗之處所，刻意躲避被鎖定查緝，警方歷經2個多月蒐集事證及偵查，於8月10日持台南地院核發搜索票，循線前往台中大甲區緝獲57歲黃姓犯嫌到案，並起獲部分遭竊贓物。全案除依竊盜罪嫌送辦外，並擴大清查偵辦中。

學甲警分局長洪頂力表示，民眾參加宴會或購物，應將車輛停放於有出入管制之停車場，停放於道路旁也應選擇有監視器或光線明亮處，另外貴重物品不應置放車內，以避免發生類似案件，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，以保障民眾財產安全。