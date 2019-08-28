六合彩簽賭案3警涉案　彰化巡佐收押免職...300萬退休金泡湯　

▲芳苑警分局巡佐涉六合彩賭博案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林地檢偵辦六合彩簽賭收賄案，27日將芳苑警分局莊姓巡佐與王姓員警及西螺警分局李姓偵查佐拘提到案，檢方陸續傳喚相關人證，今天莊員及李員獲准聲押，而王員目前正在召開羈押庭，彰化縣警局立即做出懲處，依警察人員人事條例「公務人員考績法所定一次記二大過情事」，將莊員免職。

據了解，莊姓巡佐曾破獲大型六合彩簽賭案，嚴密追查下游賭客行蹤，經常往來雲林，疑似雲林縣大組頭受不了莊員的緊迫盯哨，大組頭夫妻兩人居中透過白手套行賄，檢方昨天將3名涉案的員警搜索拘提，目前莊員及李員涉案重大，遭到羈押，彰化縣警局也召開考績會予以懲處。

由於和美警分局2名員警6月才涉嫌插乾股理容院，遭到聲押，檢方日前才將2人提起公訴，如今芳苑警員再爆發六合彩涉賄案，該處分也比照和美警插乾股案，依警察人員人事條例「公務人員考績法所定一次記二大過情事」，予以免職。

莊員與王員從警30年，尤其莊員明年即將退休，免職後300多萬元的退休金也全部泡湯，不僅如此恐怕連長官都會連坐遭殃，更重挫彰化警方士氣。

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