控議員加重誹謗不起訴　頂新將聲請再議：針對不實惡意言論提告到底

▲魏應充受訪。（圖／ETtoday 資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台北市議員李柏毅誣指頂新使用「動物屍油」遭控加重誹謗罪，台北地檢署28日做出不起訴處分，頂新製油公司表示遺憾，並將透過律師聲請再議，提告到底。頂新製油強調，不少民眾受媒體或網路言論誤導，誤解頂新使用地溝油、回收油等，均非事實，為避免以訛傳訛，未來將採取必要法律行動澄清事實。

針對台北地檢署今日對此案做出不起訴處分，頂新製油公司也聲明指出，目前在最高法院審理中的越南大幸福油案，當初使用的油品均為食用油等級，出口時有越南的清倉證明與合格檢驗報告、進口過程原料油也經食藥署抽驗合格，且繳交20%的食用油關稅給政府。

頂新製油指出，一、二審法院爭論的是這批油是否符合安全衛生標準以及相關證據是否有法律效力，起訴與判決書不曾有過餿水油、回收油與廢油等字眼，台中高分檢主任檢察官李慶義也曾在刑事審判程序表示所有證據與起訴書均未稱頂新使用餿水油、回收油與廢油。

頂新製油強調，上述資訊均為公開可查詢的資料，李柏毅仍以動物屍油製沙拉油等荒謬言論毀謗魏應充先生，難謂沒有惡意。律師將在收到不起訴處分書後，聲請再議，針對此不實惡意言論提告到底。

頂新製油強調，魏應充先生一向與人為善，不願與社會對立，但近6年來，地溝油、回收油等不實言論四起，導致偏見與誤解深植人心，為避免以訛傳訛，頂新製油將接受律師團建議，在未來針對不實言論、採取必要法律行動一一澄清事實。

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