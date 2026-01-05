快訊／驚嚇破表！福寶濕地採蚵作業　驚見男浮屍掛蚵架上

▲彰化福寶濕地蚵架驚見男屍掛蚵架。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福寶濕地外海今（5）日清晨，發現浮屍！一名蚵農在退潮時分前往海上作業，竟驚見一具男性遺體懸掛在蚵架上，嚇得立即報案。警消海巡人員趕赴現場，合力將遺體搬運上岸，警方依據其身上的衣物比對，發現與昨日凌晨報失蹤的男子相符，經通知家屬到場指認確認，詳細死因尚待檢方進一步釐清。

▲失蹤2天中年男子掛在蚵架上明顯死亡。（圖／民眾提供）

蚵農驚魂 退潮作業驚見遺體

今日上午8時30分左右，一位前往福興鄉新生路外海、福寶濕地附近海域作業的蚵農，在退潮時發現遠處蚵棚上有異狀。靠近一看，竟是一具男性遺體吊掛在蚵架上，場面駭人。蚵農驚魂未定，立刻撥打電話向警消報案。

警消海巡泥濘中步行1.5公里艱難搬運

彰化縣消防局與海巡署中部分署第三岸巡隊獲報後，立即出動各式消防車輛4輛、救護車1輛、船艇2艘，共計7名消防人員趕往現場。由於地處濕地外海，救援人員必須攜帶裝備，在泥濘中艱難步行約1.5公里，才能抵達遺體所在位置。

經救援人員現場初步評估，該名男性死者年約40多歲，被發現時已明顯死亡多時，呈現屍僵狀態（DOA）。救援人員小心翼翼將遺體從蚵架脫困，固定於長背板上，再由消防與海巡人員合力，花費一番功夫，才將大體搬運至陸地。

身分死因成謎 警方報請相驗釐清

據悉，死者於3日離家未歸，家屬於4日凌晨前往警局報失蹤協尋，直到今天凌晨被發現已經超過48小時，遺體後續交由轄區警方處理，警方依據其身上衣物等特點，經比對發現與該名失蹤男子相符，通知家屬到場指認，悲痛萬分，至於死因尚待檢方進一步相驗釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995