22頻道發出「下架同意書」　北都有線爭取5萬訂戶9月不斷訊

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22頻道發出「下架同意書」　北都有線電視爭取5萬訂戶9月不斷訊

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▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲北都數位有線電視（示意圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

為避免9月發生「斷訊」，北都數位有線電視15日表示，已在今天把107年度的13個頻道授權費支票寄給代理商「大享」，如果被對方退回，會再依法向NCC申請調處，爭取避免「被斷訊」。

大享、浩嗚、優視三家頻道代理商，因2018年頻道授權費爭議，日前向台北市「北都」、新北市「全國」兩家新設有線電視系統發出22個頻道的下架同意書，要求兩家系統依程序向NCC申請，在9月份下架這22個頻道。

但這兩家系統表示並不是不願意付費購買，而是因為這三家代理商與「泛富邦集團的有線系統」關係匪淺，而「泛富邦集團的有線系統」與「北都」、「全國」在地區上形成競爭，才會出現該集團色彩的頻道代理商不與該集團有線系統的競爭者進行協商，甚至堅持下架頻道的奇怪情況。為避免影響這兩家系統在雙北市13萬戶家庭收視權益，NCC14日曾邀請雙方協商，但無法取得任何進展。

北都發言人周良璟表示，因為「大享」一直強調我們不願意付錢，為表釋出誠意，已在15日把107年度的13個頻道授權費支票寄給「大享」，計算方式是比照業界現況，以實際戶數的6折計算，如果對方對金額有意見，要走行政調處或是法院訴訟的話，會等結果出來後再做金額找補。

北都認為，同業新北市的「大豐有線」也有擴區經營，頻道代理商可以接受大豐的授權計價方式，北都也希望比照相同模式辦理，願意先付一筆「保證金」，然後再以官方最終處理判決來做找補依據。

另一方面，北都與浩嗚、優視透過NCC進行的授權費調處案都已屆期破局，依據《有線廣播電視法》第55條規定，浩嗚、優視已分別向法院提起民事訴訟，要求北都支付頻道授權費，周良璟表示，這部份就等法院的判決，沒有先給授權費支票。

周良璟表示，大享、優視與浩嗚都發出下架同意書，要求一個月內下架，時間都是在9月份，北都會展現誠意不讓下架發生。
▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲有線電視授權風波不斷（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

根據北都向NCC申報的有線電視戶數，今年第二季最新訂戶數是52016，上一季是50800，一年前是42083，外界出現北都可能「以多報少」少付版權費的質疑？周良璟表示，訂戶數是可以查證的不可能有假，北都的訂戶雖有成長，但也有到期解約的，兩相扣減之後，目前每季約成長2000戶。周良璟透露，北都的數位光纖網路是最大競爭優勢，目前寬頻上網客戶與有線電視訂戶數相當。


22個發出「下架同意書」的頻道

大享代理頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞台、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

請繼續往下閱讀...

浩鳴代理頻道
龍祥電影、Z頻道

優視代理頻道
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關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視

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