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司改半年報　法務部：推動立案審查中心，明案速辦

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▲▼司改國是會議半年報第四次，由行政院政務委員羅秉成（中）、司法院秘書長呂太郎（左）、法務部政務次長陳明堂（右）共同主持。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司改國是會議半年報第四次，由行政院政務委員羅秉成（中）、司法院秘書長呂太郎（左）、法務部政務次長陳明堂（右）共同主持。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院與行政院、法務部26日共同召開「司法改革國是會議後半年報告」，向社會各界呈報司改這半年的成果。其中法務部次長陳明堂表示，為了提高檢察官結案效率，明案速辦、疑案慎斷，將在全國大型地檢署成立「立案審查中心」，濫訴、簡易案件將由審查中心結案，讓民眾的案件可以更快獲得結果。

本次半年報會議由司法院祕書長呂太郎、行政院政務委員羅秉成、陳明堂等3人共同主持。羅秉成認為這半年來的司法改革進度是「對症下藥的改革，凝聚全民的司法」，但羅秉成也說，司改國是會議後共有12大主軸、87大點次，總計分成303點次。「有一些還沒有形成共識；有些藥方找到了，但還沒有治療完成；有些已經製藥了，但還沒服藥，所以藥效比較難以評估。」

羅秉成說，這兩年來主要是基礎法律的修法工作，他公布統計數字，在司改國是會議後，至今已經完成修法的法律共44項，已經修正通過的行政命令共47項，已實施行政措施類共126項。羅秉成認為，這些法案未來將慢慢發揮功效，這半年的司改願景「全民能監督、弱勢有保障、社會更安全」也會達成。

法務部政務次長陳明堂報告時指出，為了提高檢察官結案效率、更迅速解結民眾的訴訟紛爭，未來將先在全國的第一類大型地檢署成立「立案審查中心」，「明案速辦、疑案慎斷」，未來濫訴、簡易案件將由立案審查中心結案。另外為了加強推動防逃機制，除了在《刑事訴訟法》增訂「限制出境、出海」專章，並完成羈押替代處分、科技設備監控的相關修法，未來也將在刑法增加第172條之1「棄保潛逃罪」草案。

至於推動司改的另一要角──司法院，臚列這半年來完成的司改進度，包含大法庭制度上路、法官法修法、少年事件法修法、偵查不公開作業辦法修正，以及完成《商業事件法審理草案》。司法院秘書長呂太郎也說，未來還會持續推動《國民參與刑事審判法》、《商業事件法審理案》的立法工作。

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關鍵字：法律,人權,司法改革,司改,呂太郎,陳明堂,羅秉成,立案審查中心,酒駕,不信任法官,檢察官,犯罪防治,監獄人權

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