　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2019美國網球公開賽開打　凱擘陪你追直播、即時玩互動

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019美國網球公開賽開打，凱擘陪你追直播。（圖／凱擘大寬頻提供）

▲2019美國網球公開賽開打，凱擘陪你追直播。（圖／凱擘大寬頻提供）

記者邱倢芯／綜合報導

本周起，眾所矚目的2019美國網球公開賽開打，凱擘大寬頻數位有線電視將提供現場直播，還有互動抽獎活動，只要觀賞熱血賽事就有機會獲得限量好禮。

國際體壇賽事看直播超刺激，四大滿貫最後一站賽事「美國網球公開賽」本周壓軸登場，不僅高手齊聚爭奪冠軍寶座，今年總獎金更突破5,700萬美元，創下歷史新高！即日起至9月8日鎖定FOX SPORTS HD（第73台）或FOX SPORTS 3（第242台）現場直播賽事，留意節目中的活動訊息，即可參加集點抽獎活動，還有機會將限量知名品牌網球拍或後背包帶回家。

另外，暑假接近尾聲，凱擘陪你把握最後假期，有哈日迷最愛的WAKUWAKU JAPAN（第80台）24小時放送日本綜藝、電影、戲劇、音樂等超人氣節目，特別推薦和日本同步播出的超夯日劇《TWO WEEKS》，由人氣偶像三浦春馬詮釋為救絕症女兒亡命天涯的父親，每週六晚上11點準時播出；以及由深田恭子主演的《魯邦之女》，每週日晚上9點播出。

喜歡電影的朋友請鎖定HBO（第65台），將輪番播映《瘋狂亞洲富豪》、《鬼修女》、《一個巨星的誕生》等多部好萊塢票房破億強檔電影；還有最受親子歡迎的迪士尼頻道（第23台），暑期不僅推出《公主闖天關》、《新唐老鴨俱樂部》、《汪汪一對寶》等眾多全新級數優質卡通，更於8月中旬起升級為HD高畫質訊號播送，觀眾更棒的收視體驗。

ET快訊
林書豪傳稅後「300萬美元」簽CBA北京　創歷史外援、本土最
YouTuber拍「韓國瑜政績懶人包」！180秒神招高級諷刺
她喝下白濁開水昏迷！醒來只剩內褲…醫再曝真相：有2男DNA

關鍵字：美國網球公開賽,凱擘大寬頻,直播

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2019美國網球公開賽開打　凱擘陪你追直播、即時玩互動

VR新商機！　HTC VIVE全台首發多人虛擬賞屋體驗

亞太電信攜手萊爾富　「用一杯咖啡的時間辦門號」

華為傳在平板搭載俄羅斯作業系統　助俄人口普查

殘酷大對決！Note 10+擊敗iPhone XS Max　玻璃全裂開仍可正常使用

Android 10預計9/3正式推出　首波8款手機可搶先升級名單在這

新iPhone售價2.3萬元起！回歸數字命名、支援Apple Pencil

外媒：iPad Pro將在2020年搶先搭載3D感測鏡頭　韓廠Derkwoo Electronics成供應商

賈伯斯親筆簽名的玩具總動員海報！　網拍起標價2萬5千美元

蘋果醫療保健領域再跨步！與全美最大電子健康紀錄供應商合作

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

2019美國網球公開賽開打　凱擘陪你追直播、即時玩互動

VR新商機！　HTC VIVE全台首發多人虛擬賞屋體驗

亞太電信攜手萊爾富　「用一杯咖啡的時間辦門號」

華為傳在平板搭載俄羅斯作業系統　助俄人口普查

殘酷大對決！Note 10+擊敗iPhone XS Max　玻璃全裂開仍可正常使用

Android 10預計9/3正式推出　首波8款手機可搶先升級名單在這

新iPhone售價2.3萬元起！回歸數字命名、支援Apple Pencil

外媒：iPad Pro將在2020年搶先搭載3D感測鏡頭　韓廠Derkwoo Electronics成供應商

賈伯斯親筆簽名的玩具總動員海報！　網拍起標價2萬5千美元

蘋果醫療保健領域再跨步！與全美最大電子健康紀錄供應商合作

和孫可芳感情「分分合合」　劉冠廷嘆：對人生有很多疑問

殺警犯藏「響尾蛇」突擊步槍！黑市價200萬...露營場變軍火庫開轟討債

玉山銀副總強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：7月中接獲檢舉

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

限量10萬組！月租費11元還不用綁約　到超商辦門號只要1小時

貴賓自動趴下綁頭髮！　「雜亂雜毛→貴族旁分」：有水嗎？

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

人生最後階段更舒服！「鐳223」治療攝護腺癌骨轉移更給力

3C家電熱門新聞

新iPhone售價2.3萬元起..

PewDiePie訂閱破億！Y..

Instagram將推出「Th..

Asus ZenBook Pr..

彭博：2019年iPhone將..

Android 10預計9/3..

MacBook Pro最低只要..

Note 10+在耐摔測試中　..

荷廠商推出無線充電版　16線圈..

Siri審聽內幕：每位員工每天..

外媒：iPad Pro將在20..

調查顯示：多數人選購新手機根本..

賈伯斯親筆簽名的玩具總動員海報..

華為Mate 30將在9/19..

更多熱門

相關新聞

淡水直播工作室槍響　槍手4秒開5槍逃逸

新北市淡水區民權路26日傳出槍響，槍手以摩托車搭載前往路上的網路直播工作室，對著門口及休旅車連續開了5槍，車窗上發現2個彈孔，鐵捲門上則發現3彈孔，據了解整起糾紛與20萬的債務糾紛有關，目前警方已經鎖定犯嫌的身分，正在積極追緝當中。

雲端最有錢／小資翻身從零開始賺千萬　用３力挑成長股

慧眼看天下／華為去「美國化」　台廠供應鏈可望受惠

直播／郭柯王823首同框 參戰2020起手式？

直播／韓國瑜平日直播談國政　責任制說詞破功？

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

郭台銘確定參選　9月啟動連署

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面