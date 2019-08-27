2019美國網球公開賽開打　凱擘陪你追直播、即時玩互動

▲2019美國網球公開賽開打，凱擘陪你追直播。（圖／凱擘大寬頻提供）

記者邱倢芯／綜合報導

本周起，眾所矚目的2019美國網球公開賽開打，凱擘大寬頻數位有線電視將提供現場直播，還有互動抽獎活動，只要觀賞熱血賽事就有機會獲得限量好禮。

國際體壇賽事看直播超刺激，四大滿貫最後一站賽事「美國網球公開賽」本周壓軸登場，不僅高手齊聚爭奪冠軍寶座，今年總獎金更突破5,700萬美元，創下歷史新高！即日起至9月8日鎖定FOX SPORTS HD（第73台）或FOX SPORTS 3（第242台）現場直播賽事，留意節目中的活動訊息，即可參加集點抽獎活動，還有機會將限量知名品牌網球拍或後背包帶回家。

另外，暑假接近尾聲，凱擘陪你把握最後假期，有哈日迷最愛的WAKUWAKU JAPAN（第80台）24小時放送日本綜藝、電影、戲劇、音樂等超人氣節目，特別推薦和日本同步播出的超夯日劇《TWO WEEKS》，由人氣偶像三浦春馬詮釋為救絕症女兒亡命天涯的父親，每週六晚上11點準時播出；以及由深田恭子主演的《魯邦之女》，每週日晚上9點播出。

喜歡電影的朋友請鎖定HBO（第65台），將輪番播映《瘋狂亞洲富豪》、《鬼修女》、《一個巨星的誕生》等多部好萊塢票房破億強檔電影；還有最受親子歡迎的迪士尼頻道（第23台），暑期不僅推出《公主闖天關》、《新唐老鴨俱樂部》、《汪汪一對寶》等眾多全新級數優質卡通，更於8月中旬起升級為HD高畫質訊號播送，觀眾更棒的收視體驗。