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城隍爺一起反賄選！　南檢辦宣導　邀各政黨簽不買票誓約

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▲各政黨代表及立委參選人在城隍爺及台南市檢警調首長的見證下，簽下不買票反賄誓約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲各政黨代表及立委參選人在城隍爺及台南市檢警調首長的見證下，簽下不買票反賄誓約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署針對明年正副總統及立委選舉，在台南市中西區青年路城隍廟舉辦「爾來了，反賄Let’s go」宣導活動，8月27日上午邀集各政黨代表、立委參選人參加，在城隍爺及檢警調首長的見證下，簽下不買票的反賄誓約。

▲各政黨代表及立委參選人在城隍爺及台南市檢警調首長的見證下，簽下不買票反賄誓約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次正副總統暨立法委員選舉將於2020年1月11日投票，各政黨、參選人的選舉造勢活動逐步展開，台南地檢署為強化反賄觀念、凝聚反賄共識，積極推動各項反賄選宣導活動，日前檢察長林錦村偕同主任檢察官吳維仁陸續拜會國、民兩黨台南市黨部，27日更邀請各政黨陣營一起來到香火鼎盛、福祐善良的城隍廟前，在城隍威靈公見證下，共同簽署反賄選宣言，宣示絕不從事賄選行為、也絕不以暴力方式參選，為下一代建構公義社會及清廉政治，並向各陣營傳達檢警調積極查辦賄選、杜絕選舉暴力的決心。

▲各政黨代表及立委參選人在城隍爺及台南市檢警調首長的見證下，簽下不買票反賄誓約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察長林錦村籲請各黨派、參選人能堅持不賄選、不買票，期盼連署宣言具體落實，選賢與能、維護民主法治價值，才是選舉最終的目的，更需要所有市民朋友們一起來參與，展現優質的公民素養，不收賄、不賣票，人民才是真正的頭家，若發現賄選，能勇於檢舉，撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，或透過台南地檢署Line官方帳號檢舉(請搜尋ID：@973dairl)，並邀請民眾踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團及Line好友，可觀看反賄選活動訊息及直播影片，參加現場活動還可獲贈好康精美禮品，希望全民一起打擊賄選，共同為營造乾淨選風及守護民主成果而努力。

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關鍵字：城隍爺,賄選,司法,優質選舉　

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