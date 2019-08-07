38歲孕婦呼吸不暢送醫「4天後腦死」…寶寶胎死腹中！　父忍痛捐出心臟和肝　

▲38歲孕婦臨盆前，突發疾病腦死亡。（圖／翻攝自《華商網》）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省西安市一位38歲的孕婦臨盆前突不適，送醫後病情急轉直下，4天後腦死亡成為植物人，孩子也不幸死亡。家人忍痛做了個偉大的決定，把她的心臟和肝臟捐獻出來，挽救2個需要移植的人的生命。父親痛哭表示，「正因為愛她，才不希望她沒有尊嚴的活著。」

據《華商網》報導，快到預產期的曹文卓7月21日突感身體不適，立即打電話給老公和父親，說「感覺自己呼吸不上來」，隨後被媽媽打了急救電話急忙送往當地的西京醫院。

已經64歲的父親曹剛回憶，當他打車到醫院時，就看到一堆醫生圍著女兒正在搶救，「我看到他們先人工呼吸，後來用電擊刺激，搶救了一段時間，慢慢都走了，其中一個醫生出來告訴我們說希望不大了。」他悲痛的說，「肚子裡的寶寶也沒保住，孩子還沒來得及來到這個世界就離開了。」

▲曹文卓去世前和父親合影。（圖／翻攝自《華商網》）

曹剛說，當時自己一下子懵了，沒有想到能發生這麼大的意外，「我女兒屬於高齡懷孕，之前也有癲癇病史，曾被醫生叮囑過24小時不能離人，有任何問題就要去醫院，但是她整個孕期狀態都很好，懷孕期間出現過幾次缺氧的症狀，休息休息就好了，甚至3天前產檢還都好好的。」

雖說治療的希望不大，醫院還是對她進行了3天的搶救。隨後曹文卓出現了高燒不退的情況，第4天被醫生診斷已經腦死亡，成了植物人。

「我女兒是個特別要強的人，如果後半生成為植物人，對她來說肯定比死亡更痛苦；我們家屬商量了整整1天，最終決定放棄治療。」曹剛說到這裡，忍不住失聲痛哭，「放棄她，我們的心也很痛，我們都那麼愛她，但正因為愛她，才不希望她沒有尊嚴的活著。」

▲64歲的父親曹剛。（圖／翻攝自《華商網》）

得知家屬做出放棄治療的決定，西京醫院器官捐獻辦公室的工作人員聯繫了曹剛，問他是否願意捐獻女兒的器官。曹剛思考了一陣子，做了個偉大的決定，「他們和我說，我女兒的心臟和肝臟目前都很好，可以救活需要移植的病人。」

曹文卓的老公一直承受著巨大的悲痛，在是否捐獻器官這個問題上說，「同意岳父的決定。」不過，直到現在，他依舊沉浸在喪妻之痛中，根本無法說起此事。

隨後，曹文卓24日進行的手術。同時，2個需要移植的病人也得到了移植。曹剛透露，「我只知道捐贈給了2個人，1個31歲1個41歲，手術都很成功，這樣就很欣慰了。」

目前，接受曹文卓的心臟和肝臟捐贈的2位患者的手術都很順利，已經出了ICU，恢復情況良好已獲得重生。