大膽勇敢用！不願再有警遇刺殉職　業者捐430支「拋射式電擊器」

記者孫于珊／台北報導

鐵路警察局員警李承翰7月3日晚間為保護乘客安全不幸遇刺殉職，該事件震撼社會！殯葬業者龍巖股份有限公司有鑒於此，特於2日捐贈430支拋射式電擊器給內政部警政署，期能有效提升員警執勤安全，避免再有類似悲劇發生，警政署對此表達十二萬分的感謝之意。

▲有鑑於日前有員警遇刺殉職，龍巖公司捐贈430枝拋射式電擊器給警政署。（圖／記者孫于珊翻攝）

警政署表示，考量員警執勤空間及教育訓練需求，龍巖捐贈的430支拋射式電擊器將優先配發給桃園市政府警察局與高雄市政府警察局捷運警察隊，分別為75支與59支，以及警政署航空警察局186支，和台灣警察專科學校110支。

▲捐贈方代表為龍巖公司執行副總詹淑娟（左）。（圖／記者孫于珊翻攝）

同時指出，也將針對員警執勤方式進行全盤式檢討修正，並要求各受配機關務必辦理講習、督導管控，將實務情境融入教育訓練，讓警察同仁熟悉清楚電擊器的性能，以及明確知道可以使用的各種情況，而在允許使用電擊器的情況下，訓練員警大膽用、勇敢用，不再模糊不清、猶豫不決，讓拋射式電擊器發揮最大功用，進而兼顧保障民眾及執勤同仁安全。

▼將實務情境融入教育訓練，讓員警使用拋射式電擊器時能發揮最大功用，進而保障民眾與自身安全。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

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