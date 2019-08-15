亞馬遜推出全新庫存回收計劃　友善環境減少浪費　

▲亞馬遜推出一項新的捐贈計劃。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

亞馬遜日前公佈一項新計劃，將向第三方Marketplace賣家，捐贈未銷售或不需要的產品，並將它們送到慈善機構，而不是丟到垃圾場。

此計劃名稱為Fulfilled by Amazon Donations（FBA），主要用在把存放於美國和英國亞馬遜倉庫中的庫存，給第三方銷售商處理。

FBA計劃從9月1日起生效，當捐贈計劃選擇處理儲存在這兩個國家的亞馬遜倉庫中的產品時，捐贈計劃將成為所有賣家的默認選項，如果賣家想要保留產品，可以選擇退出計劃。

捐款將藉由美國非營利組織網路平台，把產品分配給Good360、Newlife和Barnardo等英國慈善團體機構。

新的捐贈計劃旨在減少原本從亞馬遜倉庫中傾倒的庫存，幫助環境並減少浪費。

一部法國紀錄片估計亞馬遜去年在法國銷毀了300多萬件產品，由於亞馬遜在美國銷售額佔大多數，其美國倉庫中被摧毀的庫存數量，可想而知遠大於其他國家。

亞馬遜表示計劃的目標是減少浪費，讓賣家以更環保便宜的方式，擺脫未售出的庫存。新計劃將簡化賣家的流程，允許賣家確保捐贈的產品轉向與亞馬遜直接合作的非營利組織和慈善機構。