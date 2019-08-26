川普揚言讓美企撤離　陸外交部：美股已先大幅下挫

▲中美貿易戰,。（合成圖／翻攝自《人民日報》微博、路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普23日宣布對中國大陸祭出新一波關稅，並強調他有權下令美企撤出中國。對此，中國大陸外交部發言人耿爽今（26日）指出，沒等中方作出回應，美國股市和大宗商品的價格已經作出了回應，「大幅下挫、下跌」，美國各界人士紛紛對有關言論表示反對，國際社會也對這種極限施壓的做法表示擔憂。

耿爽表示，中美建交40年來，已經形成「你中有我、我中有你」的利益格局和互惠互利的關係，強行讓中美經濟「脫鈎」，勢必威脅全球產業鏈、供應鏈安全，引發國際金融市場動蕩，危及國際貿易和世界經濟增長。

他表示，中美經濟「脫鈎」根本就不是緩解中美經貿摩擦的良方，更不是解決美國自身問題的出路，「還是那句話，與中國經濟脫鈎就是與機遇脫鈎，與世界脫鈎，與未來脫鈎。」奉勸美方，要多多聽取各界意見，算清利弊得失，務必要三思而行，切勿意氣用事。

至於美方再宣布加徵關稅，耿爽則認為，美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，損害中美兩國利益，威脅全球產業鏈、供應鏈安全，拖累國際貿易和世界經濟的增長，完全是損人害己，絲毫不具建設性。

他強調，中方對美方這種赤裸裸的貿易霸凌行徑和極限施壓做法表示堅決反對，也提醒美方，「中國根本不吃威脅恫嚇這一套，強烈敦促美方不要誤判形勢，立即停止錯誤做法。」

▲中美貿易戰才剛露曙光。（圖／路透社）