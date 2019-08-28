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蘋果聯合創辦人：蘋果早在很久以前就該分拆了

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蘋果公司創辦人沃茲尼克(Steve Wozniak)至今仍是蘋果的死忠粉絲。(圖／達志影像／美聯社)

▲蘋果聯合創辦人沃茲尼克(Steve Wozniak)至今仍是蘋果的死忠粉絲。(圖／達志影像／美聯社)

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）周二（27日）接受媒體採訪時，談及他對現階段的蘋果的看法，而針對近期各國監管機構對大型科技公司的反壟斷審查，他認為蘋果「很久以前」就應該將其業務分拆成多個部門。

蘋果從行動表明它正快速地擴展至服務領域，這個發展沃茲尼克也相當贊同。他表示，現今對於一家公司的生存來說，它需要能夠隨著市場的需求而轉變，他認為這是蘋果做得很對的一件事。「事實上，蘋果這家公司讓我感到非常自豪，因為一直以來我們都能夠做出改變。」

「我們從『Apple Computer』這個名字開始，當我們推出更加個性化的商品時（如iPod、iPhone），我們宜除了公司名稱中的『Computer』，」沃茲尼克說，「對於一家真正能夠實現這一目標的現代化公司而言，靈活且能夠隨著市場的需求而不斷變化，是非常重要的。」對於Apple Card，沃茲尼克並未深入談論太多細節，但他相當讚揚其實體卡片的設計及卡片上並沒有卡號一事，「它的外觀符合蘋果的美學。」沃茲尼克指出，Apple Card是其一生中所擁有最美的信用卡。

談及Apple Watch，沃茲尼克指出該產品是他「在這個世界上最受歡迎的硬體設備」，儘管他並未過多運用其中的健康保健功能。「我不是一個非常關心健康的人，但無論我走到哪裡，人們都能將它（Apple Watch）與醫療服務相結合。」他指出，Apple Watch內的Apple Pay及Apple Wallet功能使其能夠幾乎不使用手機，「我不想要成為手機成癮者，所以除非緊急事件外，我幾乎不使用手機。」

蘋果目前正受到愈來愈嚴厲的反壟斷審查，沃茲尼克說，他認為蘋果「很久以前」就應該從其主營業務中剝離出多個部門，在他看來，這將使團隊有更多「獨立思考」的空間。「一家在市場上擁有強大影響力的公司，利用這種優勢來發展另一個市場，是一種不公平的作法。我贊成分拆公司。」

「我希望蘋果在很久以前就進行自行拆分，讓獨立出來的部門遠離主業務，讓這些部門能夠獨立做決策，就像惠普那樣。但是這只是我的看法，其他人也可以得出其他結論。我認為大型科技企業已經變得過於強大，在我們的生活中成為了一股強大的力量，他們奪走了我們的選擇權。」沃茲尼克說，「我認為蘋果是最好的企業之一，我這麼說有很多個原因，他們關心使用者，只透過優質的產品賺錢，而不是靠追蹤用戶獲利。」

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