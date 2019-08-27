黃建智／從大同條款看《公司法》新法的股東會召集權

▲《公司法》修正時增訂第173-1條，讓持有過半數的股東，在持有三個月後，可自行召集股東臨時會，增強股東權利，此條又被稱為「大同條款」。（圖／記者李毓康攝）

虹冠電於7月25日正式召開臨時股東會，此會議是由大股東蔡高忠等共計151人依《公司法》173條-1（俗稱「大同條款」）召開，這也是《公司法》修正後，「大同條款」首次被正式使用的案例。股東們依照本條新法召開臨時會，更進行董監事全面改選。

股東會，在現行《公司法》下，具有對法定重大事項做出決策的功能，此地位不但不能授權於董事會決定，更不能讓公司負責人擅自作主，因此在公司組織架構下，股東會不僅只有形式上的股東會議，實質意義上更代表著公司組織裡最高的意思決定機關，依法律應交由股東會決議而卻未依法遵循的事由，最後都會被評價為有瑕疵的，可以透過法院加以撤銷。

可見股東會的地位與功能皆不可輕視，能掌控股東會召開的人，更能間接主導公司的未來。在過去，按《公司法》與《證交法》的規定，只有董事會、監察人、或設有獨立董事之公司，才得依法「主動」召開股東會，股東們只有在法定條件中，書面請求董事會召集未成功後，報請經濟部許可，才能召開。

然而，在2018年《公司法》全盤修正時，增訂了第173-1條，讓持有過半數的股東，在持有三個月後，可自行召集股東臨時會，來增強股東權利。為什麼要增訂此條？能防止什麼風險？不會因此讓大股東們反客為主嗎？這些問題將透過以下內容幫大家逐一釋疑。

《公司法》173-1的誕生

要談《公司法》173-1條，就要了解其背後的故事。在舊法時期，很多公司為了能永保經營權，且不受外力干擾，便會想方設法來排除一切會危及經營權的風險，舉凡：董事會拒絕召開股東會，或故意遲誤召開，不然就是在召開程序上動手腳，讓公司派以環境優勢來排除異己。

其中最有名的就是大家耳熟能詳的「大同案」。2017年，大同公司召開選任董監事之股東會，董事會在審查被提名人時，以各種手段來干擾提名股東，並對檢附文件故意找碴，將市場派股東提名人選剔除於候選人名單外，使其毫無參選機會。但因為舊法下，這些股東沒有自行召開股東會的權利，面對公司派攻擊也只能摸摸鼻子，自認倒楣。

2018年《公司法》修正時，立法者看到「大同案」的問題，便思考為何不能讓擁有一定股數的股東，也能自行召開、自行從事法定允許事項決策呢？於是在不斷的討論下，立法者認同應賦予一定資格的股東具有股東會召集權，於是新增173-1條，因而俗稱「大同條款」。

立法者認為，當股東持有公司過半數股份時，那麼對公司經營及股東會決策已有關鍵性之影響，且持股又達3個月，不至於會有人透過短暫持股來干擾公司營運，所以賦予自行召集股東臨時會之權利，一方面可以保障股東權利，另方面亦可避免公司派借重優勢而擅斷。

大同條款的相關問題

按照《公司法》173-1條明文，「繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會」。但如何認定三個月呢？持股數過半之股東又如何認定呢？是否限於同一人呢？如果持有無表決權股的股東可否召開呢？

依照實務見解（公司法修正疑義研商會議紀綠再修正版），本條三個月期間、持股認定應自股東臨時會停止過戶日為基準，往前算推算法定時間與股數；另外持股股東是不限於同一人的，所以可以呼朋引伴、集結眾人之力來召開，此舉更凸顯股東會參與的合理性，所以法律沒有限制。

最後，對於持有無表決權股的股東可否召開，依照實務見解（經濟部2018年8月1日華總1經字第1070083291號）因為本次修法並沒有明文排除這種情況，所以縱然是無表決權之股東仍得行使股東會召集權。

定紛止爭強化公司治理

其實在增訂本條時，並非一帆風順，有些反對者認為，如果肯認持股過半的股東可以召開股東臨時會，那公司經營權爭奪戰只會越演越烈，所以現階段不適合增訂，然而在立法者們利益權衡之下，基於前述的正面理由，仍然是肯定了本條的增訂，不過前述反對者的隱憂，也不是沒有理由。

對此，提供幾個想法給大家參考，首先對於賦予持股過半股東的這項「權利」，可能利大於弊，因為除了立法者認為可以防止公司派濫權的風險外，本條的增訂某種程度上可以監督公司經營階層，只要你做不好，我有權利自己召開會議來換掉你，如此能使公司派為了要保有經營權而更加追求營運績效。若擔心有心人士會用此權利來杯葛公司經營，可以在方法的選擇面做限制。

具體來說，本次修訂並不全然讓股東都有這項權利，限制了持股數量與期間，更提升開會的正當性，所以規定持股過半、持有三個月，並非完全沒功能。此外，筆者也認同學者的見解，未來可以增訂「得以書面記名提議事項及理由，請求董事會召開」的要件，使公司現行審查，如果審查後公司認為可以召開，那就直接利用公司管道召開；若無正當不召開，那就再自行召開，這樣一來，既可以讓公司內部更加穩定，甚至化干戈為玉帛，避免造成對立的風險。

最後，在修法後第一個使用本條的例子出現後，未來相關的案件勢必會越來越多。究竟這項修法能否如同預期仍有待觀察，但不得否認的是，公司內部的關係已今非昔比，不再是過去單方面優勢者主導，希冀未來能夠透過不斷的改良，讓我國資本制度更加符合社會所需，亦能定紛止爭，共創未來榮景！

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●黃建智，輔仁大學法律系、法律白話文運動作者。以上言論不代表本報立場。