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試吃要排下一輪！「嬌嬌姐」抓狂嗆爆店員：就是要針對你

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記者趙蔡州／綜合報導

台北世貿一館26日舉辦最後一天的旅遊展，但卻發生一名婦人在排隊試吃時，因為店員告知她要等下一輪，結果她就當場失控發飆，跳針狂罵店員「我就是要針對你」、「不好好改進，一輩子就做這種工作而已啦」等語，誇張行為全都被旁邊的工作人員拍下，店家也馬上報警處理。

據悉，婦人26日到世貿一館參觀秋季旅遊展，過程中到一個鐵板燒攤位要試吃牛排，但卻被攤位的工作人員告知必須要等下一輪，但她卻因此暴怒並當眾飆出國罵，完全不肯聽工作人員解釋，店家見狀只好報警處理，店員滿臉無奈想躲開，但她仍不依不饒追上去咆哮。

▲▼試吃牛排要排下一輪　「嬌嬌姐」抓狂嗆店員：就是要針對你。（圖／東森新聞）

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▲試吃牛排要排下一輪，「嬌嬌姐」抓狂嗆爆店員。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，婦人站在旅遊展一個攤位旁邊，不斷朝著另一名工作人員跳針飆罵，「我就是要針對你，我就是要針對你，我就是要針對你」，工作人員氣到回了一句「那你家的事，有病要看醫生」，讓她聽了情緒更加失控，繼續破口大罵「你才有病，你莫名其妙。」

其他同事見狀幫忙勸架，還刻意擋在2人之間隔開雙方，卻被暴走的婦人一度推倒在地，痛得他抱著頭表情相當痛苦，另一名員工也對婦人說「好了，你不要這樣對我們員工」。當事店員後來也開口道歉，但婦人仍不肯罷休，繼續口出惡言「不好好改進，一輩子就做這種工作而已啦，餐飲業有什麼，笑死人了。」

▲▼試吃牛排要排下一輪　「嬌嬌姐」抓狂嗆店員：就是要針對你。（圖／東森新聞）

▲黃姓男子替友人抱不平。（圖／東森新聞）

遭罵工作人員的黃姓朋友透露，「牛排因為已經乾掉了，不可能讓她吃嘛，跟她說不行，要等下一次，可是她就硬要再吃」、「制止她，她就有點不開心，就一直來找麻煩，一直針對、一直針對，已經跟她道歉了，但她還要針對我們」、「只是人家已經有告知你，也道歉了，已經沒有尊嚴好不好，不用這樣逼人。」

根據目擊民眾描述，警察趕到現場處理後，這名婦人還自稱「嬌嬌姐」，還說認識派出所長，但馬上被員警否認打臉。雖然店家最後沒有要提告「嬌嬌姐」，但只因為吃不到牛排就在公共場合鬧衝突，誇張的行為也讓現場民眾紛紛搖頭。

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關鍵字：旅遊展,奧客,試吃

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