職棒投手「妻小遭滅門」！兇手是妻18歲弟　落網時正瘋狂裸奔

▲18歲男子涉嫌殺害家中3人，包括年僅1歲幼童，被控3項一級謀殺罪。（圖／Pittsylvania County Sheriff’s Office）



記者王致凱／綜合報導

美國維吉尼亞州28日驚傳一起3死滅門血案，死者為美國職棒光芒隊（Tampa Bay Rays）小聯盟投手畢文斯（Blake Bivens）的妻子、兒子和岳母。嫌犯為畢文斯妻子年僅18歲的弟弟伯納德（Matthew Bernard），他落網時正一絲不掛在路上裸奔，還攻擊一名路人。

根據CNN報導，事件發生在維吉尼亞州皮茨爾瓦尼亞（Pittsylvania），警方於當地時間27日上午8時接獲報案。警員到達現場後，在車道上發現一具女性遺體，另外還有一名女子和一名兒童陳屍在房屋內。

警方發言人表示，凶嫌為18歲伯納德，他是其中一名死者的弟弟，已經於當地時間下午12時15分左右被捕，目前被控3項一級謀殺罪名，但開庭時間未定。被害者家人不願對媒體發表任何評論。

畢文斯目前效力於小聯盟2A的蒙哥馬利餅乾隊（Montgomery Biscuits），守備位置為投手，隸屬光芒隊的農場系統。光芒隊官方表示，將會盡可能為畢文斯提供幫助。另據AL.con報導，蒙哥馬利餅乾隊也特別取消27日的賽事。

另據當地電視台取得的畫面，伯納德被捕時正全身赤裸在街上奔跑，途中還試圖攻擊路邊一名男子，最後被警方以辣椒噴霧制伏。目前還不清楚3名受害者的詳細死因和凶嫌動機。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

http://bit.ly/31uIOqu