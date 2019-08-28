嚴德發視導烏坵防務　碼頭興建改善軍資運補

軍聞社／記者周昇煒烏坵報導

國防部長嚴德發27日視導烏坵防務，代表總統蔡英文犒慰部隊堅守崗位、戮力戰訓、守護國家安全的努力，並提前向官兵祝賀九三軍人節及中秋佳節愉快，鼓舞基層士氣。

嚴部長上午由國防部相關聯參主管陪同，前往烏坵視導，實地走訪島上各守備據點、坑道，了解官兵生活環境和戰備執勤實況，對於官兵捍衛前線安全的辛勤付出，深表肯定與嘉許。

嚴部長相當重視部隊訓練成效及各據點通聯情況，除叮囑幹部「從嚴、從難、從實」戮力戰訓外，也在各哨所進行通聯測試，並「親教親考」抽問衛哨人員警戒區域及任務範圍，要求每位官兵熟悉突發狀況處置與應變要領，由點而線、由線而面守護防區安全。

「服役多久了？」、「多久休一次假？」心繫官兵的嚴部長在視導過程中，親切關懷執勤官兵的生活狀況，除犒慰官兵之外，也要求幹部在既有基礎上，持續改善環境設施，為部隊營造「家」的感覺，讓官兵認同單位，進而鼓勵優質人力長留久用，奠定外島防務堅實戰力基礎。

此外，嚴部長關心烏坵島上營舍、碼頭興建工程與未來「興安專案」進度，強調透過具體建設能改善官兵生活品質與軍需物資的運補，同時又能促進地方繁榮發展，展現「軍民一家」、「同島一命」的互助精神。

最後，嚴部長率國防部相關聯參主管、駐防官兵與鄉長合影後，再次祝賀官兵九三軍人節及秋節愉快，並期望全體人員秉持「我從軍、我驕傲」的精神，為防衛前線、守護國家安全奉獻最大的心力。