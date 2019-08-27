上任5年走過逾800場敬軍慰問　李棟樑自掏腰包出資2億

軍聞社／記者周昇煒報導

九三軍人節即將到來，軍人之友社理事長李棟樑26日舉辦「全國各界向國軍致敬餐會」，宴請各軍救災、執行戰演訓任務有功、高山偏遠、外離島地區官兵代表逾600位，感謝國軍長年以來堅守崗位、守護國人的辛勞與付出。

向國軍致敬餐會中午在國賓飯店舉行，總統府戰略顧問、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴上將、軍政暨軍備副部長、各軍司令，以及各企業代表皆應邀出席；會中，嚴部長致贈李理事長紀念品，感謝他時時刻刻心繫國軍，號召社會各界給予國軍支持與鼓勵；同時，嚴部長也致贈臺灣省、臺北市、新北市、高雄市進出口同業公會理事長及軍友保險公司總經理等人感謝狀。

李理事長致詞時表示，國軍是維護國家安全、社會穩定的重要角色，在接任軍友社理事長期間，不管是臺南震災、高雄氣爆、復興空難、花蓮震災等重大災難現場，都可以看到官兵聞聲救苦的身影，讓人覺得很感動。

李理事長也說到自己上任5年多來，已經走過800多場次敬軍慰問行程，包括高山站臺、偏遠駐地、國之南疆等地，就是為了讓戍守外離島等偏遠地區的駐軍們，感受全國各界對國軍官兵的支持與鼓勵，此外，也號召社會團體用實際行動向國軍致敬，目前已經超過50個團體、敬軍慰問超過2500場次。

李理事長指出，5年多來的各項敬軍活動，包括餐會、表演晚會、犒慰國軍楷模、模範團體主官們出國旅遊等各類支出，總金額超過5億元，其中個人出資2億，其餘金額是向全國各企業募款而來，處處可見國內各工商團體對國軍的感謝與尊崇，「我希望能再增加服務的項目，來嘉惠國軍。」

嚴部長致詞時首先代表全體官兵向李理事長年來「心繫國軍、熱愛國軍」的愛國義舉，表達崇高敬意，並向軍友社以及長期支持國軍的各界人士，致上由衷的感謝；嚴部長並多次邀請出席的國軍本外離島、高山站臺、偏遠據點官兵代表們，用掌聲回應這份深厚的情誼。

「保家衛國，絕對是國軍當仁不讓的責任，也是社會各界對國軍的期許。」嚴部長肯定國軍近期災害防救、實彈射擊及漢光35號演習等表現，並勉勵全體官兵要在各自的工作崗位上，盡最大的努力持續精進，做好守護家園的建軍備戰工作，成為國家最堅強的屏障，以不負各界與國人對官兵的期許，也才能獲得國人打從心裡對國軍的尊敬。

餐會中，李理事長並邀請多位演藝人員以及國防部示範樂隊演出，讓現場相當溫馨與熱鬧。