天峰哥「妻兒被罵三字經」　五字經狂飆警打人「真相大逆轉」

▲網路直播主「天峰哥」因不滿遭警棍隔離，PO網大罵警察打人。（圖／翻攝臉書新竹爆料公社）



記者陳凱力／新竹報導

網紅「天峰哥」於本月7日因妻兒疑似遭到辱罵而在竹東長春路上的一家麥當勞情緒失控，警方收到通報前往處理時，「天峰哥」又因情緒激動遭到警方以警棍隔離再度失控大飆三字經、五字經。雙方因互不提告而各自離開，只是「天峰哥」竟再將直播影片上傳網路，並表示「網紅天峰直播，對上竹東分局，動手打人！？罵我小孩夫妻報案警察都不受理！？」這段「天峰哥」狂飆三字經、五字經的影片也被網友瘋傳，連另一名網路直播主「協心臨時粉絲團」的「正義哥」都加入戰局。

竹東麥當勞本月7日發生一起直播主嗆三字經事後PO網罵警事件，「天峰直播」的朱男，因認為妻兒遭到范姓保全以三字經辱罵，因此發生糾紛。警方抵達現場時，見「天峰哥」情緒激動、大摔安全帽，認為「天峰哥」具有攻擊周邊民眾可能，立即要求「天峰哥」冷靜切勿激動，警方並持警棍將雙方進行隔離、以防意外發生，只是「天峰哥」見警方手持警棍，情緒卻更為激動，隨後開始大聲咆哮，三字經、五字經狂飆，更表示自己的兒子被罵三字經、警方手持警棍打人…

「天峰哥」狂飆三字經、五字經，但由於范姓保全在現場即表示不予提告，警方遂告知雙方相關權利後，確認雙方互不提告，便要求雙方離開。未料「天峰哥」事後竟將直播影像錄製成標題「網紅天峰直播，對上竹東分局，動手打人！？罵我小孩夫妻報案警察都不受理！？」PO上網，該影片也被網友轉傳至臉書社團《新竹爆料公社》。

▲另一直播主「正義哥」也加入戰局，要求「天峰哥」道歉。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

另一直播主「協心臨時粉絲團」的直播主「正義哥」看見該影片後，極為不滿，更開直播與「天峰哥」互嗆表示「支持警察」，「正義哥」也同樣錄製影片「協心臨時粉絲團與天峰直播-如果警察沒錯我就要叫你道歉-天峰：我要告你！？」PO網。

新竹縣警局收到通報後，目前已掌握追蹤網紅「正義哥」徐奕及「天峰哥」朱男的相關動態與可能發展，如有不法情事將依法究辦。