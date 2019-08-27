不爽直播主討20萬債務　兒時好友朝他工作室連開5槍

▲淡水網路直播主與好友因20萬債務反目，被連開5槍警告。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名男子，因近日開設公司經營網路直播賣A貨，急需資金週轉，於是多次向兒時好友催討20萬元債務，好友卻賴帳還反目，夥同另一男子騎機車到公司外，朝鐵門開了5槍洩憤，警方循線將2人逮捕，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪送辦。

▼馮、鄭2人共乘機車到黃男淡水公司外開5槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃姓男子（32歲）半年前在新北市淡水區民權路上租下一棟民宅，當作經營網路直播販賣A貨商品的工作室，公司成立初期急需資金週轉，想起曾借給兒時好友馮姓男子（26歲）20萬元，多次向他催討未果還起爭執，鬧得相當不愉快。

26日凌晨1時許，馮男夥同鄭姓男子（27歲）帶著一把改造手槍，共乘一部機車，鬼祟的跑到黃男民權路上工作室，直接朝大門胡亂開了5槍後逃逸。黃男與4名員工剛好在裡面聊天，聽到槍聲大作趕緊報警。

警方獲報到場採證，在屋外一輛汽車駕駛座玻璃發現1處彈孔、後座車窗也被開1槍、鐵捲門上也有3處彈孔；警方不敢大意，立即調閱周遭相關監視器，當天晚間8時許，循線逮捕馮、鄭2人，起獲改造手槍一把，警訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪送辦。

▼警方調閱監視器循線逮捕2人。（圖／記者陳豐德翻攝）